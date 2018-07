Escuchá una nueva (vieja e inédita) canción de Tom Petty

Se trata de canciones, grabaciones históricas en vivo, tomas alternativas y rarezas rescatadas. “Keep a Little Soul”, el primer adelanto lanzado este miércoles es un inédito que proviene de las sesiones de “Long After Dark” (1982).

Tom Petty murió el 2 de octubre del año pasado, a los 66 años, luego de haber sido hallado inconsciente en su casa de Malibú, en las afueras de Los Ángeles.

Cantante, compositor y productor, se hizo famoso al frente de The Heartbreakers. También fue cofundador del supergrupo The Traveling Wilburys a fines de los ‘80, junto a Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison y Jeff Lynne. “Free Fallin”, “Learning to Fly” y “Mary Jane’s Last Dance”, son algunos de los grandes hits de Tom Petty.