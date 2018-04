Esta noche vuelve “Westworld”: lo que tenés que saber

P- ¿Cómo encaraste la creación de un personaje como Héctor?

RS- Él es un anfitrión, y me acuerdo que al principio le pregunté a los creadores de la serie acerca de su historia de fondo, sus antecedentes. “Dame alguna información, cualquiera, quién fue este hombre, de dónde ha venido”, y me dijeron que no había historia. Entonces, es un trabajo muy distinto de cualquier trabajo que haya hecho antes, porque trabajamos desde un punto cero. Además, tenemos los guiones con muy poca anticipación antes del rodaje, no tenemos mucho tiempo para convivir con el personaje y prepararnos. Pero eso, de una manera rara, funciona a nuestro favor, porque nos pone en una condición de presencia, muy conectados con lo que está pasando, con cada escena, con cada línea, con los actores con los que estamos trabajando.

P- Ahora que ha cambiado su situación, ¿qué podemos esperar para Héctor?

RS- Lo que está pasando con mi personaje es exactamente lo que me gusta. Sentía durante la primera temporada que Héctor era el resultado, un producto de la imaginación de alguien. Era un programa, un personaje que hablaba de una forma específica, que decía cosas, que caminaba de una cierta forma, era un personaje diseñado por un programador. Ahora lo que pasa es que está prácticamente libre de la narrativa creada para él, está “en control” de lo que está pasando. Es un viaje de humanización, rico en posibilidades y he tenido la oportunidad ahora de trabajar diferentes matices que en la primera temporada no podía.

P- ¿Cómo te llevás con las expectativas de los fans, sus teorías y necesidad de respuestas?

RS- Creo que a la gente le gusta un buen rompecabezas, buscar explicaciones, entender lo que está pasando. Esa característica es una de las más interesantes de una serie y “Westworld” genera una conexión inmediata con los espectadores por eso, pero creo que lo que más les gusta es el tema de la serie. Trata de la naturaleza humana, del hombre con su creación, con la tecnología.