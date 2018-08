Evangeline Lilly cuenta su traumática experiencia desnudándose en “Lost”

Aunque ahora acapare portadas y pósters de cine como la nueva Avispa de Marvel, Evangeline Lilly sigue siendo para la gran mayoría de sus fans esa Kate Austen aguerrida a la que conocimos en “Lost”, aquella aventura a orillas del Pacífico con la que J. J. Abrams y Damon Lindelof reventaron la teve moderna. Sin embargo, no todo fueron buenos momentos en el set de rodaje de la series que catapultaría a la fama a la canadiense.

En una entrevista concedida a “The Lost Boys”, la actriz recordó una “experiencia mala” durante la tercera temporada en la que “básicamente me arrinconaron para hacer una escena parcialmente desnuda y sentí que no tenía elección”. Lilly aseguró que se sintió “mortificada”: “Estaba temblando cuando acabó. No paraba de llorar y tenía que continuar para hacer una escena formidable, fuerte, justo después”.

Aunque este traumático episodio hizo que la actriz se propusiera evitar situaciones similares en el futuro, volvió a padecer otra situación así durante el rodaje de la cuarta entrega de la serie: “Había otra escena en la que Kate estaba quitándose la ropa y luché con todas mis fuerzas para tener el control sobre la escena. Y volví a fallar en controlarla otra vez. Entonces dije: ‘Se acabo, no más. Puedes escribir lo que quieras, no lo haré. Nunca más volveré a quitarme la ropa en esta serie’. Y no lo volví a hacer”.

No solo evitó volver a desnudarse en “Lost”, sino también en el resto de proyectos en los que participó desde entonces: “He tenido experiencias incómodas, por lo que cuando leo guiones en los que hay desnudos, paso. Y no es porque crea que hay algo malo en hacer desnudos, es porque no confío en que pueda sentirme cómoda y segura. Tengo suerte, estoy en una posición privilegiada y puedo ser selectiva”.

No es la primera vez que la intérprete habla sobre sus experiencias negativas en el set de rodaje de “Lost”. Hace unos meses ya develó un accidente que sufrió por la presión del jefe de especialistas. Sin dudas, esta es la serie que marcó un antes y un después.