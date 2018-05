Gibson, la guitarra del rock que está en problemas

Chuck Berry

B.B. King y Slash

B.B. King con su inseparable Lucille y Slash con su Les Paul compartieron escenario en el Royal Albert Hall con Derek Trucks, Susan Tedeschi, Ronnie Wood and Simply Red’s Mick Hucknall al interpretar “The Thrill Is Gone”.

David Lebón

David Lebón se une a Eruca Sativa en el clásico “Seminare”.

Norberto “Pappo” Napolitano

Jimmy Page

Jimmy Page da una cláse maestra de guitarra en “Ramble On (It Might Get Loud)”