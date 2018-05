Guía para insomnes: Directores de cine de aquí y allá

Juan José Campanella

Versátil director de cine, tevé y teatro, es además guionista y productor. Con “El secreto de sus ojos” obtuvo el Oscar a mejor película extranjera en el 2010. En cine también dirigió “El mismo amor, la misma lluvia” (1999), “El hijo de la novia” (2001), “Luna de Avellaneda” (2004) y “Metegol” (2013). En tevé fue el creador de “Vientos de agua” (2006), “El hombre de tu vida” (2011) y “Entre caníbales” (2015).

Pablo Trapero

Es uno de los máximos exponentes del nuevo cine argentino surgido en los 90. Sus películas son de corte realista, retrata gente común que desarrolla actividades cotidianas y destaca las injusticias socioeconómicas en la que viven sus protagonistas. Sus películas: “El Bonaerense” (2002), “Leonera” (2008), “Carancho” (2010), “Elefante Blanco” (2012) y “El clan” (2015).

Quentin Tarantino

Es director, guionista, productor y actor. Sus películas se caracterizan por una narrativa no lineal, temas satíricos, estilización de la violencia, repartos corales con actores consagrados junto a otros menos conocidos, referencias a la cultura popular. Entre ellas: “Pulp Fiction” (1995), “Inglourious Basterds” (2010) y “Django Unchained” (2013). Está filmando “Once Upon A Time In Hollywood” con Pitt y Di Caprio.

Peter Jackson

Director, guionista y productor de cine neozelandés, conocido especialmente por dirigir, producir y coescribir la trilogía cinematográfica de “El Señor de los Anillos: la comunidad del anillo” (2001), “Las dos torres” (2002) y “El retorno del rey” (2003); así como su precuela, la trilogía de “El hobbit: un viaje inesperado” (2012), “La desolación de Smaug” (2013) y “La batalla de los Cinco Ejércitos” (2014).

Steven Spielberg

Director, guionista y productor de cine, es uno de los pioneros de la era del Nuevo Hollywood y también uno de los directores más reconocidos a nivel mundial. En más de cuatro décadas, trató diversos temas y géneros. Desde “Tiburón” (1975) y “ET, el extraterrestre” (1982) hasta los últimos “The Post” (2017) y “Ready Player One” (2018), pasando por “El color púrpura” (1985), “La lista de Schindler” (1993) o “Lincoln” (2005), entre muchísimos otros.

James Cameron

Director, guionista, productor de cine, inventor, ingeniero, filántropo y explorador marino canadiense. Triunfó con “Terminator” (1984), “Aliens: el regreso” (1986), “El secreto del abismo” (1989), “Terminator 2: el juicio final” (1991) y “Mentiras verdaderas” (1994). “Titanic” (1997) le valió ser galardonado con 3 premios Oscar –a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Montaje– y su filme “Avatar” (2009) supuso un hito en el desarrollo del cine 3D.