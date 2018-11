Guía para insomnes: Felices los que leen

Es cierto. Están más caros y deben pelearle un lugar en la rutina diaria contaminada por el trabajo, las obligaciones y esas pantallas en las que las historias se han vuelto tan adictivas, Netflix.

Pero los libros no pueden compararse con otro medio. No hace falta ser nostálgico y decir que no hay nada como el olor de sus páginas o como subrayar con lápiz o marcador esas palabras tan bien usadas por algunos autores. No hace falta decirlo, aunque sea completamente cierto.

El libro, o la literatura más bien, es mucho más que ese soporte. Y es tan necesaria como el aire para mantenernos despiertos, para hacernos más curiosos, para dejarnos llevar por relatos imaginarios o reales, para conocer todos los otros mundos posibles que hay en sus renglones. Como dice Rodrigo Fresán en “Jardines de Kensington”, “Bienaventurados aquellos que han leído mucho durante su infancia porque de ellos, tal vez, jamás será el reino de los cielos; pero sí podrán acceder al reino de los cielos de otros y allí aprender las muchas maneras de salir del propio infierno gracias a las estrategias no ficticias de personajes de ficción

Por eso, aquí van 3 recomendados para leer este mes (o en el tiempo necesario).