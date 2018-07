Guía para insomnes: Las favoritas de las sub-20

Taylor Swift

Nació en Wyomissing (Pennsylvania) en 1989. A sus 28 años Swift ya cuenta con 10 Premios Grammy, vendió miles de discos y sus videos tienen millones de visitas. Entre sus temas más conocidos se encuentran “Blank Space”, “Look What You Made Me Do”, “Love Story”, “Shake It Off” y “You Belong With Me”. Compartió escenario con Mick Jagger, Selena Gomez, Nick Jonas y Ed Sheeran, entre otros.

Ariana Grande

Cantante y actriz, nació en Florida en 1993. Se hizo famosa después de “The Way”, el primer sencillo de su álbum debut “Yours Truly”. La canción ingresó en las listas de varios países y se posicionó en el puesto Nº 9 de Billboard Hot 100. Entre sus temas más conocidos: “Problem ft. Iggy Azalea”, “Give It Up” con Elizabeth Gillies, “Love The Way You Lie” con Justin Bieber y “Put Your Hearts Up”.

Camila Cabello

Cantante y compositora, nació en 1997. Se hizo famosa por integrar el grupo pop Fifth Harmony por cuatro años. Nacida en La Habana (Cuba), pasó parte de su infancia en México hasta mudarse a EE. UU. con sus padres. Junto con Fifth Harmony hizo “Write On Me”. Ahora en su etapa solista grabó “All These Years”, “Crown” junto con Grey, “Crying in the Club” y “Havana” con Young Thug, entre otros artistas con que compartió escena.

Selena Gomez

Esta artista nació en Texas el 22 de julio de 1992. Es actriz, productora de tevé, cantante, compositora, filántropa y diseñadora de moda. Inició su carrera en la actuación a los siete años, con el papel secundario de Gianna en la serie infantil “Barney & Friends”. Hoy es la voz de Mavis en el filme animado “Hotel Transylvania 3”. Entre sus temas más populares encontramos “Magic”, “Falling Down”, “Come & Get It” y “Fly To Your Heart”.

Tini Stoessel

La actriz y cantante argentina nacida en 1997 se hizo conocida por su personaje “Violetta” en la serie de Disney Channel Latinoamerica. La prestigiosa “The Hollywood Reporter” la consideró una de las 20 mujeres más poderosas de la televisión mundial en 2016 y la destacó como una promesa del pop mundial. Todavía escuchamos su tema “Princesa”, “Libre soy”, “Te Quiero Más” junto con Nacho, “Ya No Hay Nadie Que Nos Pare” junto con Sebastian Yatra, entre otros.

Lali Espósito

La actriz y cantante argentina nació en 1991 en Buenos Aires. Comenzó a actuar en producciones como “Rincón de luz”, “Floricienta”, “Chiquititas sin fin”, y fue reconocida por su papel de Marianella Rinaldi en “Casi ángeles”.

En la música integró la banda pop derivada de la serie “Teen Angels”. Entre sus temas más reconocidos, se encuentran “Histeria”, “Ego”, “Una Na”, entre otros. Además, en 2016 fue telonera de Ricky Martin.