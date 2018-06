Hablemos de libros: entrevista con Julián López

R- Sí, puede ser. A mi me parece que hay una mirada muy prejuiciosa sobre las posibilidades de la literatura de abordar una historia de amor. Y debe haber también prejuicio con esto de lo cursi. Espero haber salido de ahí. Yo intenté una reflexión sobre el amor, sobre el encuentro con el otro, creo que eso me protegió de ponerme excesivamente cursi.

R- Sí, lo que a mi me interesaba era escribir una novela de amor y sobre el duelo. No circula mucho en la escritura, es una temática que está muy desaparecida y a mi me llama la atención; en general, el amor no aparece.

R- Hace muchos años leí una entrevista a Joni Mitchell. Le preguntaban acerca del amor y ella contestaba que el amor no existía, que era una treta de la especie para subsistir. La idea de un encuentro con el otro tiene mucha carga de ilusión; ilusión en el sentido de una manera un poco falsa de lidiar con la realidad. El amor es una treta. Es una idea que estuvo mucho tiempo en mí, sin saber si coincido o no.

R- A mi no me pasó esa historia, no tuve la fortuna de un encuentro tan conmovedor. Pero la literatura es una excelente manera de contrabandear lo propio también. No es mi historia, pero tal vez es la historia que hubiera querido. Es una pregunta superincómoda y sobre la que hay una mirada muy peyorativa, y es la pregunta que te hace todo el mundo. Pero incluso entre escritores, después del segundo vino, siempre sale, de manera más larvada, siempre la pregunta es: ¿Pero es verdad? Es que la literatura es eso, provoca ese encantamiento. Por supuesto que es verdad.

R- Me interesaba mucho la idea de la segunda persona, me parece muy difícil hacer funcionar bien una segunda persona. Pero me interesaba que fuera el protagonista quien le contaba al otro protagonista la historia que tuvieron juntos. Trato de abordar que es la idea de la ficción casi como un sortilegio para lidiar con la realidad: solamente algo que se puede contar existió. Lo que hace el protagonista, completamente desesperado, es contarle al otro minuciosamente cada encuentro que tuvieron, para así poder primero ponerlo a existir, y después intentar soltarlo.

P- ¿Qué lugar le das a la memoria? Tu novela anterior también era un recuerdo, el de la madre. Acá es el recuerdo de los encuentros con el otro. ¿Un disparador?

R- Puede ser que sea un disparador y solamente eso, algo que te ayuda a arrancar. La escritura, en efecto, es una especie de arqueología, desde la primera palabra. Pero me interesa en términos de dispositivo de arranque. Después me importa que lo que está sucediendo esté vivo y esté dialogando ahora.

P- Una especie de presente en el pasado...

R- Sí, sí, algo que yo le demando a mi escritura es que esté viva.

P- “No es verdad mi recuerdo, mi memoria no es verdad”, dice el narrador.

R- Me gusta poner a la memoria en ese lugar, no sé si es verdad y no importa eso. Importa lo que se hace con la memoria. Uno no tiene manera de saber cómo arma la imagen que recuerdo. Me pasó muchas veces. Por ejemplo, la tapa de la revisa Gente del golpe de Estado. Yo tenía 10 años, a mi me impactó mucho, y la recordé durante toda mi vida. Ya grande, muchos años después, volví a verla. Y era totalmente distinta. Yo había mantenido toda mi vida un recuerdo falso, falso en su constitución material, pero absolutamente fidedigno en el impacto, en la percepción del horror.

R-¿Y qué lugar le das al silencio en la novela? Cosas que se ocultan, que se piensan y no se dicen; silencios “sexis”, silencios bellos.

P- El silencio es una comunicación completamente dinámica, fabulosa, llena de información. Hasta que deja de ser todo eso y empieza a ser una cosa absolutamente vacía y llena de malentendidos y supuestos. Y es muy difícil reconocer cuándo cambio, es una plataforma súper pródiga y puede ser sexy. Pero es muy difícil reconocer cuándo el silencio deja de ser sexy y pletórico y empieza a ser el terreno de las alimañas emocionales y del pensar me miró no me miró, no le gusto más, y me parece interesante eso. Y yo quería construir una pareja que estuviera muy atravesada por el silencio.

P- Hay también, en el relato del narrador, gran atención a ciertos detalles. Salir al balcón deja de ser simplemente abrir la puerta y salir al balcón, ¿no?

R- Sí. Yo necesitaba contar una historia de amor, de dos personas en el nivel máximo de cercanía. Esas cosas se miden por cómo revolvió el café el otro; por cómo dejó el diario sobre una mesa; por cómo se abre una ventana; por cómo los dos miran las misma cosa en el mismo momento. No se mide por lo que uno siente, lo que uno siente es lo que uno siente, e incluso puede ser compartido. Pero la manera en que deambulan los cuerpos en el espacio... si hay una coreografía común, es amor. O es odio. Pero es muy importante la manera en que se abre la ventana para salir al balcón.