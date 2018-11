P- En diez palabras (más o menos), ¿quién es Rossana Martínez?

R- Una mujer hacedora de mundos imaginarios que intenta plasmarlos en sus cuentos.

P- Tenés formación en Marketing y Relaciones Públicas, ¿cómo llegas desde allá al universo de la escritura?

R- En realidad, la escritura llegó a mí antes que el Marketing y las Relaciones Públicas. Comencé a escribir a mis 13 años poemas y, a medida que fui estudiando, paralelamente escribía. Mi primera publicación llega muchos años después, en el 2013, con la primera edición de “Dufy un duende excepcional”.

P- ¿Quién es Dufy?

R- Dufy es un duende que vive en el reino de Stilt. Allí todos trabajan incansablemente para proteger a la Madre Naturaleza. Dufy tiene otras inquietudes, él quiere conocer nuevos mundos. Entonces decide emprender un viaje junto a su entrañable amigo Stalt, un grillo muy particular. En esta travesía descubren el mundo de los humanos y aquí comienza un desafío atrapante y revelador.

P- ¿Cómo definirías tu literatura?

R- Roland Barthes decía que la literatura son letras que hay que juntar, que hay que ir leyendo para que el mundo cambie, para que a cada uno de nosotros le pase algo. Que engloba todas las ciencias, y, en consecuencia, muchos saberes. Creo que mi estilo literario es una mezcla entre el sencillo y vivo, intento ser amena y fácil de leer. No me gusta encasillarme porque cuando uno escribe no lo hace pensando en un estilo específico

P- ¿Qué te interesa contar con tu literatura?

R- Depende de lo que esté desarrollando algunas veces avanzo en aventuras como en el caso de “Dufy un duende excepcional “a medida que fui escribiendo también investigué literatura de hadas, duendes y elfos. En el caso de “Todo por robar una oveja”, libro destinado a adolescentes y adultos, me interesó plasmar y explorar la relación y vínculos afectivos en el mundo femenino.

P- Escribiste historias para chicos y para adultos, ¿qué diferencias y que semejanzas hay al momento de pensar esos textos y esos lectores?

R- Cuando escribo voy desarrollando el texto y este se va definiendo. En el caso del público infantil intento llegar de una manera más sencilla, pero utilizo un vocabulario en donde el niño, pregunte investigue y experimente en su espacio imaginario

Con respecto al público adulto mi mirada reflexiona y se desarrolla hacia el mundo femenino las relaciones, los vínculos y su psicología

P- ¿Hay una nueva historia en la que estés trabajando?

R- Sí, estoy trabajando en un cuento para niños que se desarrolla en una laguna de nuestra estepa patagónica. Su protagonista es un sapo muy singular. Pienso que para marzo o abril de 2019 estará en las librerías.