Fisque Menuco, 50 años de folclore patagónico

R- Yo tengo muy lindos recuerdos. Era casi un pecado parecerse a otros grupos; por eso digo que lo nuestro fue arte artístico. No sabíamos mucho de música, pero el oído nos llevó a encontrar nuestra identidad; fuimos a buscar un armonizador (Armando Bombardieri) y empezamos a escribir las partituras porque queríamos la parte técnica de la música, no se por qué, pero fue así.

Recuerdo que yo les dije que no sabía cantar y me insistieron, a la tarde estábamos ensayando y el viernes ganamos acá y eso nos permitió llegar a esos populares encuentros en Choele.

“Me identifico con su órbita, espero dar con la medida”

Dante Cauquoz tiene dos años en la formación Fisque Menuco, los suficientes para que Benítez lo exponga a la continuidad.

P- ¿Cómo se da tu arribo?

R- “Sapo”, en una reunión familiar, me dijo: te necesito para el grupo. Yo venía de otras historias, de otros formaciones vocales y casi no quería formar nuevos proyectos porque no quería resignar cuestiones personales. Eso consume mucho trabajo paras las pocas oportunidades de pisar un escenario que se dan. Yo le dije que estaba dispuesto si el grupo humano valía la pena; quería un grupo humano responsable y “Sapo” me habló de nombres y eso me convenció.

P- ¿Tu formación?

R- Más que nada autodidacta. Pero pase por el Conservatorio Musical, en General Conesa (tenía 7 años); mientras asistía a la universidad el Comahue tuve una pasada por el INSA (Roca), pero lo que me ofrecía era una salida como docente y yo no esperaba eso, lo que me llevo a dejar. También estudie canto con Marta Lombardi, cuando ella recién volvía del Colón, (excelente soprano y docente).

Y tengo algunas travesuras en otros grupos, con el rock, el punk.

P- ¿Cuál es el espíritu del grupo?

R- El espíritu es el “Sapo”, el sabe exacta la temática. Sabe lo que nos define como música patagónica, de nuestra región. Yo conozco muy bien la provincia, viví en muchos lugares de ella, se su idiosincrasia. Cuando abordamos la temática con el “Sapo” al momento de elegir el repertorio me identifico con su órbita.

P- Benítez dice es la continuidad de Fisque Menuco. ¿Qué le genera eso?

R- Es un honor y espero dar con la medida. Además es un compromiso con la música patagónica, que para mi está en plena formación.

Y resalta, “Nosotros tenemos mucha influencia de la música norteña, la nuestra se esta haciendo; hablando con rigor de verdad el loncomeo como tal no existe, esta empezando a existir, tomamos el ritmo de la creación que hizo Berbel. Cuando hablamos de la continuidad hay que empezar a generar música nuestra, con ritmos nuestros, con el acento nuestro”, describió Cauquoz.