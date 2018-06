Son Gardel: no te pierdas Huevo en Roca y Neuquén

Mi papá tocaba el bajo con el papá de Julián y nuestro bajista, Julián López, era el escenógrafo de ellos”. En resumidas cuentas, así se formó Huevo, la banda que acaba de ganar el premio Gardel al Mejor Álbum Nuevo Artista de Rock por “”No todos eren como ti”. Ahora bien, Julián es Baglietto y su papá no es otro que Juan Carlos Baglietto. Entonces, la génesis de Huevo gana toma otra dimensión.

Formada por Julián Baglietto (voz y guitarra), Sebastián Lans (guitarra), Julian López Pisani (bajo) y Tomás Sainz (batería), Huevo es un cuarteto de rock, bien enchufada a la electricidad y con sonidos que recuerdan a eso que supimos llamar rock alternativo en los 90. Con cinco años de recorrido, dos discos editados, el primero, “La mil diabluras”, de 2014, y la escena under porteña bien trabajada, decidieron que ya era tiempo de conquistar el sur.

Sin embargo, otra coincidencia los atraviesa: “Yo tengo familia en Roca”, dice Tomás Sainz. “Mi mamá, mí tía, abuelos, amigos... hace quince años que no voy y me copa volver. Fui muchos años allá, pasamos fiestas allá y me copa volver ahora con mi proyecto y mis amigos”.

Le preguntamos por el flamante premio Gardel y desde el otro lado del teléfono nos dice: “Está buenísimo. Es como un reconocimiento para todo público que siempre viene bien. Es mucho más lo que suma”.

P- Cómo les llega este reconocimiento de parte de la industria?

R- Claro, pero siendo independientes está muy bueno. Estar ternados junto bandas que tienen discográficas enormes detrás y ganar está buenísimo para nosotros y para nuestra forma de trabajar. Te hace sentir que estás en el buen camino.

P- ¿Qué tipo de show van a hace aquí?

R- Justo venimos de ensayar para los shows en Roca y Neuquén. Vamos a tocar un rato largo, nunca fuimos y tenemos mucha gente que nos sigue. Vamos a llevar una lista de temas especial para la ocasión.

Escuchá el disco ganador del premio Gardel a Mejor Album de Nuevo Artista de Rock