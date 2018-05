Inti Illimani Histórico cuenta su regreso

Horacio Salinas, José Seves y Horacio Durán conforman el trío.

La guitarra de Horacio Salinas, el charango y la percusión de Horacio Durán y la voz inconfundible de José Seves forman Inti Illimani Histórico, en su versión trío. Así es como llegarán este fin de semana a la región para saciar a un público que los espera hace 10 años. Esta noche en Bariloche y mañana en Neuquén, el trío dirigido por Salinas hará un recorrido por lo más selecto de su cancionero, desde piezas como “Vuelvo”, “Canto de la estrellas” y “El mercado de Testaccio”, hasta clásicos como “Samba Landó”, “La exiliada del sur” y “El pueblo unido”, entre tantos otros. Se trata de una propuesta que “se caracteriza por su simpleza y cercanía, donde las canciones se complementan con la conversación amena y una que otra reflexión de la contingencia, haciendo referencia al profundo sentido social que ha caracterizado a la banda a lo largo de su historia”, cuenta la presentación del show. Pero para saber un poquito más de las presentaciones y el grupo, “Río Negro” habló con Salinas apenas el trío pisó suelo argentino. P- ¿Qué los trae a Neuquén y la región? R- Nos guía a Neuquén esta curiosa necesidad de los artistas de andar vagando por el mundo mostrando lo que hacemos así como lo hacían los trovadores en la edad media. Neuquén es un territorio que es muy cercano a Chile, en el que hay muchos chilenos que viven allá desde hace tiempo, entonces no podía faltar en esta seguidilla de shows que tenemos en Argentina. P- ¿Cómo será el concierto? R- El recital de un grupo como nuestro, con tantos años de circo, sin duda que tiene algo de antología, de revisar un poco nuestro repertorio. Y hacerlo en este formato de trío es muy interesante porque nos acerca mucho a cómo nacieron las melodías, cómo fuimos nosotros inventando un poco una estética para el conjunto y dándole un sentido a nuestro trabajo musical. Es una energía muy especial la que podemos mostrar en este formato un poco reducido.

En vivo durante la gira que está recorriendo Argentina.

P- ¿Cuál es la actualidad de Inti Illimani Histórico? R- Es la actualidad de un grupo que tiene casi 51 años de vida. Nos sorprende mucho saber que andamos cantando por muchos lugares del mundo pero también que pasan muchas generaciones y que algo de lo que nosotros hacemos tiene una especie de atemporalidad que las cruza, y que pareciera ser un canto con alguna frescura. Quizás sea por el hecho de que somos un eco de la Nueva Canción chilena que todavía existe, y eso es un compromiso artístico y ético que lo llevamos adelante. P- ¿Cuál es el secreto para conservar la vigencia? R- El secreto es un poco hacerlo como lo hacen los niños, de jugar, de vivir esto con mucha pasión, con mucho entusiasmo y también no tomándoselo demasiado enserio, sin mucha gravedad. Yo creo que conforme pasan los años la vida es más breve. Hay una música de Manuel de Falla muy bonita que se llama “Danza de la vida breve”. Yo creo que es eso: la vida es una danza breve y aunque parezcan muchos años para mi empezamos anteayer. Yo creo que lo importante es ser muy apasionado, tener un sentido de la vida que es jugarle a la vida con la fantasía del juego, y también ser muy cuidadoso y respetuoso de las exigencias que el arte tiene porque el arte, para la gente, es muy importante. P- ¿Cuál es el futuro del grupo? R- Esto que estamos hablando ya es futuro. El futuro es muy sorprendente y por otro lado es lo que estamos haciendo ahora, se arma con lo que se ha hecho ahora. Stravinski decía que hay que componer música mirando por el espejo retrovisor. Entonces hay que mirar el futuro teniendo muy presente la tradición, el pasado. No creo que exista modernidad si no hay una justa apreciación de lo que es la historia. Yo creo que eso es importante para nosotros, y el futuro dirá que tan cariñosa e importante fue nuestra mirada de la historia y del pasado. P- ¿Cómo ves el desarrollo de la música popular actual? R- Muy variada, distinta a lo que fue nuestra época y creo que los nuevos músicos tienen un poco de compromiso con esta mirada por el espejo retrovisor porque finalmente la historia de la música es una historia continua. Y cuando no existe este anclaje a lo que hemos sido se peca de una superficialidad que muchas veces produce una música que es efímera.

Bariloche: hoy a las 21 en el teatro La Baita. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en El Centro Cultural del Disco.

Neuquén: mañana a las 20:30 en el Cine Teatro Español (avenida Argentina 235). Las entradas anticipadas se pueden conseguir en Belgrano 235, a 450 y 500 pesos.

En camino al Salón de la Fama de compositores latinos en Miami

El director musical de Inti Illimani Histórico está compitiendo con Charly García, Juanes, Gloria Trevi y Serrat, entre otros, por uno de los seis cupos en el Salón de la Fama de compositores latinos en Miami.

Sobre el reconocimiento Salinas señaló: “esa es una broma que alguien me jugó, algún amigo que me nominó”.

“Me siento como pájaro raro porque no soy un músico que sea conocido a nivel popular, ni nada. Pero todas las premiaciones a los artistas son muy importantes, no voy a ser cínico y decir que me importa un huevo, me interesan, y yo creo que los artistas hacemos lo que hacemos para que nos quieran, y cuando viene de vuelta la mano, se cierra un ciclo y eso es muy satisfactorio”.

