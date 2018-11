“Isabel la Criolla”: los sonidos de la América prehispánica

El proyecto surgió a partir del entusiasmo transmitido a Czombos de parte de Mario Silva, discípulo de Isabel Aretz. “Él siempre me hablaba de su maestra Isabel”, recuerda el director. “Y me decía tenía que ver esos materiales. Hasta que un día logró sentarme (risas) y me empezó a mostrar los archivos y fue increíble! Fue un momento mágico ver todo ese material inédito de Isabel registrando la música junto a los pueblos originarios. A partir de ahí empezamos a armar el proyecto. Tuvimos unos tres años de investigación”.

Mario Silva, además de entusiasmar a Czombos, fue clave en la construcción del documental. En palabras de Lara Decuzzi: fue un verdadero asesor de producción. Y fue él quien les dio el diario de viaje original utilizado por la propia Isabel Aretz.

Aretz recorrió Argentina, Chile, Bolivia y Perú en la búsqueda de las músicas originarias. El documental fue tras sus pasos sólo en el trama patagónico argentino chileno. “Nosotros recorrimos el tramo de Argentina y Chile”, cuenta Decuzzi. “En Esquel estuvimos en la comunidad Nahuel Pan y en Chile, en las Palmas de Alvarado. En Chile, hicimos tal cual lo había hecho ella. El recorrido argentino no está tan igual porque decidimos ir a buscar la similitud en los instrumentos antes que en los rituales, cosa que ya habíamos hecho en Chile”.

Sobre lo que descubrieron en el recorrido, Decuzzi destaca “ algo que describe muy bien Claudio Mercado, el antropólogo chileno con el que trabajamos, y es que la música prehispánica, al día de hoy igual que hace 76 años, cuando los grabó Isabel, es un espacio de resistencia y una referencialidad de identidad cultural”.