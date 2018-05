Te presentamos a Isidro, el perro urbano que “recorre” Neuquén con humor

“El personaje sale como una necesidad que tenía en el momento en el que retomé con el dibujo, la necesidad de tener algo con lo cual expresar ideas. El personaje era la excusa para empezar a poner pensamientos . Pero ponerle esa veta fue lo peor que pude hacer porque cuando te planteas algo que tenés que hacerlo es muy difícil que suceda”, comenzó contando Nicolás a “Río Negro” sobre la génesis de Isidro. Mientras creaba una pieza especial para la ocasión agregó: “Es como que estaba recontra trabado, no se me ocurría que hacer, no tenía ni la más mínima idea, hasta que un domingo que no tenía mucho que hacer, me puse a probar con las formas geométricas y surgió Isidro, que fue el primer personaje y el que más pega de los que tengo”.

Isidro es un perro de color aguamarina que se autodefine como “astuto, audaz, hijo de nadie y de todos...¡Perro urbano”. Su rasgo característico es la su capacidad de observar y recorrer la cotidianidad con una cuota de humor e ironía. Siempre tiene un mensaje alentador y reconfortante para dar. Detrás de la pluma que dibuja a Isidro está Nicolás Mendoza, un joven dibujante, autodidacta y neuquino que dibujo “desde siempre” pero que se reencontró con este arte hace unos cuatro años cuando de casualidad gestó a Isidro, su creación más exitosa y al que la que dedica más tiempo.

Nicolás Mendoza dibujó en la redacción del diario

La idea de dibujar un perro no fue premeditada, “me surgió, pero son cosas muy del inconsciente porque de chico siempre tuve perros”, señaló Nicolás. Y agregó: “igual que el nombre que no tiene una explicación, fue el primero que se me cruzó por la cabeza. Pero después pensando si tiene una explicación: siempre viví en la calle San Isidro, y me debe haber quedado de ahí”.

Sobre la personalidad del pequeño can de tinta y acuarela, Mendoza confió que “es un poco yo”. “Las primeras ideas eran hacer un personaje crítico que hable un poco de la sociedad, de política y demás. La idea era ponerle como slogan ‘una mirada de perro’, pero se agotó pronto eso. No me cerraba, me di cuenta que no me gusta relacionar mis personajes con cuestiones políticas porque me parece que estamos en una época bastante sensible, entonces por ahí hay gente que se te pone en contra solo porque piensa que sí no sos de un bando, sos del otro, entonces preferí orientarlo más a cuestiones atemporales que hablan de motivación, de cuestiones cotidianas, simples”. Mañana sábado por la noche, Isidro y Nicolás se mostrarán juntos en un lugar poco común para una exposición de dibujo. Lo harán en la cervecería ubicada en Córdoba 414. La cita es a las 20 y las obras que se verán allí serán, en su gran mayoría, inéditas.

“La idea de la muestra es mantenerme activo con el personaje, que circule y probar en un espacio diferente. Por ahí en los museos o lugares así no todo el mundo va y hay quienes tienen un concepto de que es algo viejo, aburrido, entonces es llevarle a esa gente la muestra a lo cotidiano, que vaya a tomar cerveza a un lugar y que se encuentre con una muestra de dibujo. Me parece que está bueno y que puede resultar interesante”, señaló el artista.

¿Quién es Nicolás Mendoza?

Es un dibujante autodidacta oriundo de Neuquén Capital. Pero además es licenciado en Relaciones Internacionales recibido en la Universidad de Belgrano. Y como si fuera poco trabaja como gestor cultural.

Su fuerte son las viñetas de humor gráfico. Con ellas y a través de una serie de personajes parodia aspectos triviales de la vida.

El papel, la tinta y las acuarelas son una “extensión de las palabras”.

Las acuarelas le dan el toque final al dibujo que comienza en lápiz y se delinea con fibras.