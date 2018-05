Jorge Volpi busca la verdad, sin ficción

Jorge Volpi (Ciudad de México, 1968) reconstruye en “Una novela criminal” la trama de lo que considera “el preludio de la guerra contra el narco”, que comenzó con la transmisión en vivo de una falsa captura de supuestos secuestradores (Israel Vallarta y Florence Cassez) y la liberación de sus víctimas, el 9 de diciembre de 2005.

Ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2018, la obra es definida por su autor como una novela documental o sin ficción en la que logró plasmar las voces de los dos protagonistas, el mexicano Vallarta (todavía preso) y la francesa Cassez (liberada en 2013). Pero también las perspectivas de sus familiares, de los representantes políticos y hasta de uno de los policías involucrados.

Licenciado en Derecho y autor de libros como “La paz de los sepulcros”, “El fin de la locura” y “La imaginación y el poder”, Volpi conversó con Télam en Buenos Aires, y aseveró que en esta historia “los más castigados y olvidados” han sido los Vallarta, ya que no solo Israel fue torturado y secuestrado sino también sus hermanos y sobrinos.

“La mayor parte de la gente sigue creyendo que Israel y Florence son culpables. Espero que el libro contribuya a que haya más debate público y más duda sobre ello”, resaltó durante la entrevista.

P- ¿Cómo fue tu acercamiento al caso Cassez-Vallarta?

R- Fui siguiendo el caso desde que empezó pero sobre todo a través del enfrentamiento entre Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy. Después, con la lectura del libro “El teatro del engaño”, de Emmanuelle Steels, me decidí a escribir. Claramente fue Florence la que robó la atención del caso pero mi idea fue contar la historia completa: contar la parte policial, la política, la judicial, la personal.

P- Si bien la definís como una novela sin ficción, la trama de esta historia empieza con una ficción que es la transmisión de Televisa de ese falso rescate...

R- Desde que me decidí a contar la historia sabía que la mejor manera de contarla era sin ficción. La historia tiene tantas mentiras, tantas vueltas y contradicciones que convertirla en una novela de ficción basada en hechos reales le hubiera restado fuerza.

P- Si bien este libro se inscribe en la tradición de la no ficción, señalás distinciones.

R- La diferencia es que no se puede confiar en la justicia ni en el expediente. Truman Capote, Norman Mailer o Emmanuel Carrère sabían que sus protagonistas eran culpables, no tenían la menor duda porque habían sido juzgados, entonces sus libros son para entenderlos. Este no es un libro así porque ni siquiera está la confianza en un sistema de justicia, que hizo hasta lo imposible por ocultar la verdad.

P- En la novela aparecen muchos representantes del mundo judicial, político, las víctimas, los supuestos secuestradores. ¿Cuál fue el personaje que más te sorprendió?

P- Quizás Israel, no fue su culpa pero la manera de entrevistarlo en la cárcel es tan difícil que no deja de ser enigmático. Hubo muchos personajes que me parecieron sorprendentes, curiosos. Por ejemplo este hombre que sin ser sacerdote, se viste como sacerdote y lideró la investigación de la Iglesia sobre el caso. Es un personaje muy inusual que no me esperaba ni que existiera.