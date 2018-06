Julieta Nair Calvo una actriz libre y pasional

R- Es todo un proceso, en principio me cambié el color del pelo, porque el colorado era muy distintivo de aquella criatura. Siempre trabajo con pasión para que las cosas funcionen bien, pero lo de Jazmín explotó: hasta me llamaron madres para contarme que al ver la tira se animaron a preguntar cosas a sus hijas, o chicas que gracias a aquella historia de amor de ficción pudieron blanquear la suya; pero más allá que el impacto me sigue conmoviendo hoy, puedo desprenderme para componer a Lourdes Inzillo.

P- ¿Cómo viste las participación de las actrices en defensa de la ley de aborto legal, seguro y gratuito que trató Diputados?

R- Apoyo totalmente. Por el ritmo de grabaciones y los intensos ensayos del musical “Aladín será genial” (jornadas de más de ocho horas) para estrenar en vacaciones de invierno, no puedo ir a las marchas pero con distintos gestos para hacer visible la causa, cada una desde donde puede solidarizarse. Las actrices estamos más unidas que nunca.

P- ¿La popularidad te molesta?

R- No. La llevo bien. La gente suele acercarse con mucho respeto y cariño desde siempre. Muchos me conocen por Disney se genera algo lindo en la forma de vincularse. Me afectó en algún momento cuando me inventaron romances o cosas que no son ciertas, pero hablando con algunas de mis compañeras con más experiencia como Celeste (Cid) me calmaron y me dijeron que siempre inventaban temas con la mayor exposición y aprendí a enfocarlo distinto.