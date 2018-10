Kráneo, ilustrador de alma

En un intercambio digital con “Río Negro”, el dibujante Carlos Lima, alias Kráneo, habla de sus inicios y actualidad en ese oficio: el de ilustrador.

P: ¿Por qué te llamas Kwaichang Kráneo?

R: Kwaichang Kráneo es un pseudónimo con el que firmo mis historietas e ilustraciones. Fue un sobrenombre en broma que me puso un amigo con el que nos reuníamos a dibujar cuando éramos adolescentes. Kwai Chang Caine era un personaje de una vieja teleserie: “Kung Fu”, un monje errante que recorría el Lejano Oeste caminando con su morral. Yo iba caminando a todos lados con un morral lleno de dibujos, cuadernos y lápices y además sufría de migrañas así que mi amigo me puso como sobrenombre Kwai Chang Cráneo, que luego se transformó en Kwaichang Kráneo. Me gusta la idea de un seudónimo porque, como decía Moebius (Jean Giraud, uno de los más grandes historietistas de todos los tiempos) un seudónimo no es para ocultarse sino para crearse una personalidad más grande, diferente de nuestro yo de todos los días. Es una ficción que querríamos que se convierta en realidad, aunque sepamos que las ficciones valen precisamente por ser eso, ficciones.

P: ¿Seguís dando talleres de dibujo?

R: No sólo sigo dando talleres y cursos, sino que inesperadamente, esta actividad tan rica y gratificante (además de demandante y laboriosa, hay que decirlo) se transformó en algo cada vez más expansivo. Desde este año, gracias a una alianza con Fábrica de Artistas, lo que era THK, Taller de historieta de Kráneo, se transformó en “Trama”, escuela de dibujo e historieta, y esto es sólo el principio, tenemos proyectos muy prometedores para ir transformando el espacio en algo que responda a las necesidades de todos aquellos niños, jóvenes y adultos que buscan dar curso a su creatividad en áreas relacionadas con el dibujo y la narración en imágenes.

P: ¿Estas preparando alguna muestra por estos días?

R: No, para nada. En realidad, mi trabajo actual se focaliza sobre todo en ilustración y docencia. Trabajo en ilustraciones para libros, y sobre todo en el proyecto de mi escuela de dibujo e historieta. Tengo un contrato firmado con editorial Maten al Mensajero para el año que viene publicar “Murmullo”, una historieta que comenzó publicándose online y que espero completar en los primeros meses del 2019. Sigo trabajando en un proyecto de historieta de larga data, bastante ambicioso pero que avanza más lento de lo que me gustaría, una historia de ciencia ficción que continúa y amplía lo que se publicó en “El cuervo que sabía”. Se suma a esto la práctica continua del dibujo y el cuidado y disfrute de mi hijo de dos años, y te podés dar una idea de por qué no me queda tiempo para mucho más.