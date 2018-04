La autocrítica de Mirtha Legrand tras el escándalo con Natacha Jaitt

Mirá el video

Algunos fragmentos del descargo

“A la luz de lo acontecimientos y de lo vivido, me he preguntado varias veces esta semana si no le tendría que haberle pedido que se retirara del programa. Pero sin duda eso hubiera terminado en un escándalo y coartado la libertad de expresión que tanto respetamos”.

“He pasado una semana espantosa, mi médico me vino a ver tres veces porque me sentí muy mal. He sido muy criticada y censurada con razón. Yo me oponía terminantemente a que se invitara a esta señora, no quería, la había visto en un episodio que tuvo con un matrimonio conocido y finalmente me convencieron. Fue un fin de semana difícil, y finalmente cayó el nombre de esta persona, me convencieron y fue un error”.

“Me duele que haya nombrado a gente a quien yo quiero muchísimo. La verdad, señores, el programa se me fue de las manos. Cuando empezó a mencionar distinciones con respecto a algunas personas yo debí haberla frenado, pero debo ser honesta y decirles que primero no le entendía mucho, no entendía que estaba pasando ni por qué agredía tanto a Mercedes Ninci. Lo pasé muy mal, estoy muy arrepentida de este programa que hemos hecho”.

“Nunca nos hemos prestado a esas cosas. No sé qué son las operaciones, no entiendo nada y nunca lo he hecho”, aseguró sobre las versiones que indicaron que su programa sirvió para una operación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Y agregó: “Si alguno de los afectados quiere derecho a réplica le ofrezco el programa”.