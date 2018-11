Puel Kona y la cuenta regresivo para un show mundial

Es miércoles, son las 22 y los Puel Konas llegan de a uno a la sala de ensayo, es que todos salen de trabajar. Esta jugando Boca, la mayoría son fanáticos, pero la semifinal de la Copa Libertadores pasa a un segundo plano. Y claro, hay que ensayar, Roger y 60.000 personas los estará mirando y escuchando el martes y también el sábado cuando lleguen esos días que esperan, sueñan, imaginan y también, un poco, le temen.

“Ha sido una mezcla entre una emoción tremenda una alegría y una ansiedad que nos está agarrando ahora porque se acerca cada vez más la fecha. Es una mezcla de todas esas sensaciones”, se sinceró Umawtufe Wenxu, otro de los Puel Kona.

“Por ahí al principio teníamos mucha incredulidad. Yo estaba en Temuco en el medio del campo cuando veo los mensajes de Lef que decían lo de la propuesta y dije: ‘esto no puede ser’”. Le mostré el mensaje a mi vieja y me queda mirando como diciendo ‘¿qué pasó?’ y después confirmaron. Yo no he caído todavía, y no voy a caer hasta que no vea todo lo que va a ser toda esa gran maquinaria. Y ahí me va a agarrar miedo enserio”, agregó el bajista de la banda cuyas letras están tanto en castellano como en mapuzungun.

Y claro. Es que aunque el grupo cuenta con el respaldo de Goy Ogalde (Karamelo Santo) y que ya ha tocado con importantes bandas nacionales y en grandes escenarios, esta situación no tiene ningún punto de comparación con todo eso.

“Nos pusimos a ver los shows anteriores de Roger Waters y la verdad es que es una maquinaria que si no la ves de lejos no creo que la puedas contemplar en su inmensidad y nosotros vamos a estar adentro de eso ahora”, señaló Umaw.

Y más allá de todo, no le tembló la voz para decir: “confío plenamente en que vamos a dejar todo arriba del escenario en esas dos fechas porque hay mucha confianza de parte de la gente de la producción, de parte del propio Waters y también de parte de la gente que vive acá en la provincia del Neuquén, así que tenemos mucha confianza en eso”.