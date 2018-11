La H no Murió: la música de Hermética estalla en Cipolletti

Acerca de la idea de reunir la formación original, O’Connor sostiene: “Tiene que ser una reunión más humana que comercial o artística. De nuestra parte, y me atrevo a hablar por mis compañeros, no somos los que tenemos algún problema para tocar juntos porque desde 2011, cuando se dio la reunión de Malón, lo venimos haciendo”, sugiere tan serio como irónico, en obvia referencia a Ricardo Iorio.

Es cierto, lo es lo mismo la cosa con Iorio que sin él. Para O’Connor, la cosa, así como esta, funciona. “Teniendo en cuenta que hicimos esto de La H no murió, no sé qué cambiaría para bien el hecho que, en vez de Karlitos (Cuadrado, bajista de Malón) en el bajo esté Ricardo (Iorio). No sé si toca el bajo todavía. A ese nivel no tengo idea. Por otro lado, cuando salimos de gira el año pasado, enseguida (Ricardo) salió a anunciar que él no iba a participar, cosa que tampoco estaba en los planes. Nunca se nos ocurrió ni siquiera proponérselo porque no se trataba de volver a Hermética propiamente dicho, sino que es una especie de homenaje o tributo de parte de los que somos Malón. Después, hay toda una ilusión de parte de la gente y a mi me cuesta imaginarme quién tocaría el bajo, ya que Ricardo se convirtió en cantante”.