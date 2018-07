La OORS regresa a Allen con todo su rock sinfónico

La Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico (OORS) deslumbrará a los allenses hoy en el salón de Bomberos Voluntarios ubicado en Don Bosco y Mitre. La cita es a las 21:30 y parte de lo recaudado es para ayudar a los bomberos de la ciudad.

El evento se realiza tras dos años de su última función en Allen.

El repertorio incluye clásicos del rock nacional e internacional de bandas como The Who, The Beatles, Metallica, Pink Floyd, Iron Maiden, Aerosmith, Soda Stereo, y Cerati. Además de un tema de composición propia: “Ataraxia”.

En esta oportunidad van a estrenar arreglos nuevos. “La idea es que sea una clima de fiesta. Nos gusta diferenciar cada concierto. Va a haber un tema en homenaje a las mujeres para que la gente además de divertirse pueda reflexionar en sus casas, es un estilo al de Calle 13”, expresó el director de la agrupación Anderson Perea Da Silva.

El concierto durará una hora y medida y se interpretarán 16 canciones. Anderson remarcó que el objetivo es pagar los costos de un viaje que hizo el grupo a Chascomús. “Se fue a realizar una capacitación y estamos trabajando para solventarlo, somos independientes autogestivos”, enfatizó.

“La única forma de financiarnos es con lo que recaudamos de las entradas”, explicó.

La OORS tiene cinco años de trayectoria. “Somos la única orquesta híbrida de rock sinfónico de la Argentina”, resaltó su director. El grupo está formado por violines, violas, violonchelos, contrabajos; instrumentos de viento como flautas, trompeta, clarinetes, trombón, saxo y de percusión. También se suma una banda de rock clásica con guitarra, batería, piano, bajo eléctrico y un coro de 12 personas. Se trata de unos 50 músicos.

Las próximas presentaciones serán en Roca y Cipolletti.

“La idea es que esta segunda parte del año sea más activa”, manifestó.