La película “Viuda Negra” ya tiene directora

Con la escasez de buenas propuestas de acción protagonizadas por mujeres, es común que casi todas las directoras de Hollywood aspirasen a dirigir la aventura en solitario de la “Viuda Negra”. Finalmente, de las 65 cineastas que apostaban al puesto Marvel se decidió quedarse con la australiana Cate Shortland.

Según “The Hollywood Reporter”, Shortland se beneficio con un factor importante: a Scarlett Johansson le gustó mucho su película “Lore”, en la que narraba la vida de una adolescente alemana durante la II Guerra Mundial. Por otra parte, la directora puede alardear de haber lanzado a la fama a Sam Worthington, quien empezó a conseguir papeles importantes en Hollywood tras trabajar con ella en “Somersault” (2004).

A todo esto, ¿de qué se trata el guión escrito por Jac Schaeffer? No lo sabemos, salvo por el detalle de que muy probablemente se tratará de una precuela. Dado que la juventud de Natasha Romanov no fue precisamente un camino de rosas, los incidentes para llevar a la pantalla no faltarán. ¿Sabremos de una vez qué pasó en Budapest?