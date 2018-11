La Peña: el misterioso caso del señor de la moto, el casco y las cuatro latas

la peña

Observar. Esa es la clave para detectar algunas conductas al menos llamativas de la vida cotidiana. Digo llamativas porque en definitiva cada uno es como quiere ser, o como puede y no por eso es extraño.

Nada importante, sólo preguntas que surgen al ver determinadas acciones de la gente.

Por ejemplo, en los supermercados se puede apreciar el termómetro social, de los que pueden y llevan lo que quieren, de los que se cuidan porque llegan con lo justo y de los que apenas pueden comprar una parte de lo que realmente necesitan.

Pero ese escenario tiene otros actores, el de los ansiosos o vaya uno a saber cómo llamarlos. Los que llegan primero al súper, aún antes que abra sus puertas y forman una fila que dura tan poco como el tiempo que lleva entrar al local. Y corren como buscando algún tesoro que no existe. Se desesperan porque nadie les gane el lugar de privilegio en la fiambrería. Esto en un marco de horarios llamativos, como el de las 8 de la mañana donde algunos están con muchas pilas y otros recién despertando. En no más de 15 minutos esos anticipados ya se fueron del local. Urgencias las tenemos todos, pero ¿todos los días? Hay gente que tiene apuros desde que nació.

Pero en ese terreno de observar conductas hay una que no puedo desentrañar. Un hombre que cada vez que voy encuentro en el mismo supermercado y a la misma hora. Llega en su moto, baja con el casco puesto, entra al local, toma cuatro latas de durazno al natural, las paga y se marcha. Todo esto con el casco puesto.

Es un poco impactante encontrárselo en los pasillos de las góndolas con su casco. Él mira y sigue su camino, no sin antes levantar su dedo y decirme “yo a vos te conozco”.

Me invaden las preguntas porque no sé si en realidad me conoce, pero también porque no logro explicarme quién, cómo, dónde, alguien puede consumir cuatro latas de durazno al natural cada día. Todo un misterio, de los tantos que podemos encontrar en la vida.