La peña: Por el piso o por el cielo, siempre folclore

Alcanzó con que Sergio Galleguillo, el hombre de la eterna chaya, dijera que el folclore está en crisis, para disparar la polémica que no tiene fin.

Galleguillo comparó el folclore de este tiempo con el de la década del 60, tal vez los años de apogeo que nunca más se alcanzaron. Y tenía razón, no es en estos días el folclore que fue, pero también hay que tener en cuenta el contexto, donde la industria del disco en sí misma perdió ante el boom de la tecnología. Hoy nadie hablaría de comprar un disco, los jóvenes hablan de bajarlo, porque el mecanismo está al alcance de la mano.

Y eso obligó al folclore de este milenio y del final del anterior a reinventarse, a buscar nuevos nichos en los festivales, en presentaciones que antes no formaban parte del circuito. Y en eso Buenos Aires cobró más importancia de la que ya tenía, porque los que no conquistan Buenos Aires no trascienden y en tiempos de comunicaciones vertiginosas Buenos Aires sigue siendo el punto de partida para cualquier trascendencia.

Lo que es real es que en esta época el folclore tiene no más de una decena de exponentes de primerísimo nivel. Detrás están todos los demás, que reúnen condiciones pero que tienen que remar muchísimo más para llegar. A los que los vemos desde afuera nos da la sensación de que ese círculo es tan cerrado que no se agrandará demasiado.

Soledad, el Chaqueño, Los Nocheros, Los Huayra, Jorge Rojas, Los Tekis, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Carabajal, son parte del selecto grupo. Ellos están en todos lados, ellos trabajan todo el año, ellos llevan años en los escenarios.

Para el resto es todo más complejo, les cuesta llegar, les pagan menos, no tienen trabajo todo el año. Y para colmo, si a los que están en ese plano les cuesta, ni me quiero imaginar lo que puede ser para los nuevos valores. No sé si llamarle crisis, pero sí sé que el presente no es el mejor.

Ese selecto grupo mantiene los mismos nombres al menos desde hace una década.