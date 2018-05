La peña: Tiempo de comidas patrias, de pastelitos y empanadas

Como ya pasó el 25 de Mayo, lo lógico sería preguntar qué comieron el día de la patria. Pero me quedé con ganas de empanadas y hoy domingo sería un buen día para probar cómo nos salen.

En mi casa no se salía de las reglas de la cocina. El 25 de mayo no se comían empanadas, se comía pastelitos, que básicamente eran lo mismo, idéntico relleno, la misma masa, nada más que una base de masa y una tapa igual, con las orejas de otra forma y listo.

¿Y por qué el pastelito?, porque se entendía que en tiempos de la Revolución de Mayo, el pastelito era parte de las tradiciones y formaba parte de cierto homenaje a los patriotas de aquella época. De todos modos, nadie sabrá jamás si los patriotas también comían pastelitos.

La tradición mandaba comer pastelitos, la masa que sobraba se utilizaba para hacer los pastelitos dulces con membrillo o dulce de batata y los recortes para hacer fritos, masa de empanada casera que de la forma que fuere, servía para comer a la hora del mate. No tienen nada que ver con las tortas fritas porque los fritos son recortes del espesor de la masa de empanada que se fríen y se bañan con almíbar. Era un modo de aprovechar todo a la hora de la cocina, costumbre que llegó con los inmigrantes españoles que escapaban de la guerra y aprovechaban todo.

Lo cierto es que en el rubro empanadas no hay uno específico que se relacione con la patria. Es apenas una variante lo de los pastelitos, que en realidad es más de forma que de contenido.

Sí, en cambio, hay variantes de empanadas a lo largo del país, y hasta las hay dulces como algunas de Córdoba, con papas como en Catamarca y La Rioja, con más o menos cebolla, y hasta con arvejas, en una variante que me pareció insólita. Pero, como sobre gustos hay tanto escrito, me quedo con lo que significa la empanada, que es una apuesta a la tradición a lo propio, porque en realidad por más que no sea un invento argentino, cada uno le pone su sello.