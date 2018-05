La última función de “El Infortunio”

“Es la historia del aniversario, el cumpleaños de un barrio que podría ser cualquier barrio patagónico, es un barrio al estilo neuquino. Es una escena y una situación que se puede dar en cualquier barrio de Neuquén Capital o en cualquier barrio de nuestra provincia”, comenzó contando César Altomaro sobre su unipersonal que se verá, por última vez, mañana a las 21 en el bar de Juan B. Justo 90.

“Hay un locutor que es el que va guiado todo este espectáculo y él va presentando los artistas, que serían los artistas del barrio, que soy yo. En el ínterin va esperando la llegada del intendente de la ciudad que obviamente nunca llega, como siempre”, agregó el actor, que luego de la función emprenderá un viaje a México para filmar una miniserie y una película.

Sobre el nacimiento del unipersonal aseguró que es “un laburo que empecé a investigar el año pasado”.

“Es un espectáculo de humor que dura dos horas mas o menos. La gente viene y no ve solamente una obra de teatro sino que es como los casamientos en los que uno no solamente va a saludar a los novios sino que está la comida, el baile, el cotillón, la gente que te encontrás, lo que charlas, estás como cuatro horas en un momento de fantasía. Eso mismo es lo que yo quería transmitir al espectáculo que no fuera yo simplemente actuando sino que la gente pudiera hacer otras cosas mientras yo actúo”, agregó Altomaro en diálogo con “Río Negro”.

“La gente lo disfruta. No es un espectáculo que empieza y termina, nunca sabés cuando va a terminar, nunca sabés para donde va a ir”, cerró el artista neuquino.