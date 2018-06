Lali Espósito cuenta los secretos de su último gran éxito

“Yo no sé si hay otros estilos musicales que te permiten coquetear con tantos sonidos y nunca irte de tu estilo”, dijo Espósito en una entrevista reciente con The Associated Press en la Ciudad de México. “A la gente le gusta que se crucen fronteras, ya no hay fronteras. Cruzar fronteras es lo que la gente elige hoy, claramente”.

“Sabían que yo escribía mis letras, que tenía mis cositas escondidas y me dijeron que cuando yo quisiera hacer mi música de manera libre, independiente y relajada fuera al estudio y así fue, empecé a ir al estudio y así salió mi primer disco ‘A bailar’”, recordó la cantante, quien lanzó su álbum debut en 2014 y dos años después “Soy”.

“No es fácil, cuando uno entra más fuerte en la industria, no sentirte presionado con que hay que hacer lo que hay que hacer y no que hay que hacer lo que te gusta. No es tan fácil ese límite y ellos me súper conocen y ni siquiera se atreven a proponerme algo que no es para mí o que no me gusta”, dijo. “Yo defiendo mucho eso y ellos por ende también y eso está bueno”.

Próximamente Espósito debutará en Miami, tras lo cual hará una gira por Europa. El 23 de agosto arrancará la gira de “Brava” en Buenos Aires, antes de continuar con sus presentaciones internacionales.

El público también podrá verla en la película “Acusada” de Gonzalo Tobal, un drama que protagoniza como una joven sospechosa de asesinar a su mejor amiga, que se estrena el 13 de septiembre en Argentina (ver aparte). También actúan Leonardo Sbaraglia, Inés Estévez y Gael García Bernal, con quien tuvo una escena de 15 minutos.

“Fue una gran experiencia porque él es súper y me pareció muy lindo conocerlo y su participación en la película es súper importante dentro de la historia”, dijo sobre el actor mexicano.