Las bandas argentinas que tocarán en Rusia

Emma Horvilleur, en cambio, está desde hace un par de semanas en Rusia, adonde viajó como parte de Los Gauchos, el equipo integrado por artistas y periodistas que representó al país en el mundial amateur, organizado por la fundación benéfica Under the Flag of Kindness. “Es el tercer mundial que vengo a jugar y el cuarto en el que participa la Argentina. Estamos en un hotel en Moscú con todos los demás países que participan”, explic. Como para no perder la costumbre, Horvilleur y algunos de sus colegas armaron “una bandita de rejunte” para tocar en el evento amateur llamada The Suplentes, integrada también por Matías Camisani, Francisco Charco, Gastón Baremberg (baterista de Fito Páez) e integrantes de Los Totora.