Lisandro Aristimuño: con el sueño de ser músico en la sangre

Intentó estudiar música académicamente dos veces, pero lo suyo era hacerla, no estudiarla. También probó con la carrera de maestro jardinero para tener un ingreso por si su carrera de músico no arrancaba, pero arrancó y lo que quedó en camino fue su intento de ser docente.

R- Un poco voy variando. No reniego de las canciones que más le gustan a la gente como “Azúcar del estero”, o “Es todo lo que tengo y es todo lo que hay”, “Canción de amor”, son canciones que vos sabés que la gente las canta cuando va a los shows, y siempre están porque me gusta que la gente las cante conmigo y poder disfrutar con la gente canciones. Y después voy viendo, por ahí, hay veces que hago las que más tengo ganas de hacer pero siempre los más coreados y cantados están en el repertorio.

P- ¿Extrañas el sur?

R- A mi me encanta la Patagonia, me encanta mi ciudad natal Viedma, me encanta ir, tengo un montón de amigos. Acá encontré un lugar, un trabajo, una forma de vivir de la música, que eso allá me costaba un poco más. Poder hacer mis canciones, laburar de esto y vivir de esto es algo que lo agradezco muchísimo a Buenos Aires. Y el hecho de tener una hija que nació acá también hace que uno se sienta menos raro como al principio que fue muy diferente y muy chocante también. Ahora es como que uno se va aclimatando y cuando uno encuentra un lugar de laburo y que podés vivir de eso también te calma un poco la situación.

P- ¿Te imaginás un futuro lejano viviendo en la Patagonia?

R- Yo creo que en realidad nunca me fui porque todos los años voy para allá, tengo familia, voy todos los veranos y nunca dejé de ir así que no lo veo como algo que haya abandonado. Al contrario no dejo eso tampoco porque estoy orgulloso de ser de ahí y cuando voy la paso muy bien, descanso muchísimo, entonces es como que nunca me fui, siempre vuelvo, no vivo ahí pero siempre vuelvo.

P- ¿Cómo fue la experiencia de irte a buscar suerte a Buenos Aires?

R- En realidad yo intenté estudiar dos veces la carrera de músico pero la verdad que me costaba mucho estudiar la música de manera académica. Hubo una posibilidad de venir acá porque mi novia se vino a estudiar acá, vine y conocí a unos músicos que me ofrecieron grabar en un estudio y esa fue como la primera parte. Y respecto al estudio, empecé a estudiar para maestro jardinero, para dar clases de música en los jardines, como para poder laburar y vivir de algo, porque la música es bastante irregular y es un campo difícil para muchos laburar de esto, entonces dije “si no me llega a ir bien con la música por lo menos doy clases de música en los jardines y a los niños, que me gusta”. Esa era mi intención, pero después me empezó a ir muy bien con el primer disco, tuve una repercusión súper linda, los periodistas y otros colegas músicos y maestros comenzaron a nombrarme y a decir que les gustaba mi primer disco. Ahí medio que empecé a tocar en barcitos, hasta que la cosa se empezó a agrandar y agrandar, hice otro disco y el año pasado hice un Luna Park. Fue todo creciendo escalón por escalón y de manera independiente, desde la autogestión, o sea que también es un orgullo enorme desde ese lugar y desde esa forma de hacer música llegar a lugares así.

P- ¿Alguna vez soñaste con este presente?

R- La verdad que no. Yo sabía que iba a estar ligado a algo musical porque es algo que me apasiona, ya sea músico o amante de la música, no sé, capaz que trabajaba en una disquería o algo que tenga que ver con la música, pero no sabía que me iba a suceder esto de poder vivir de la música, de que vaya tanta gente a los shows a verme, y de ser conocido por mi oficio y mi trabajo. No me lo imaginaba.