Lisandro Aristimuño vuelve al Alto Valle con dos conciertos

“Un poco voy variando. No reniego de las canciones que más le gustan a la gente como ‘Azúcar del estero’, o ‘Es todo lo que tengo y es todo lo que hay’, ‘Canción de amor’, son canciones que vos sabés que la gente las canta cuando va a los shows, y siempre están porque me gusta que la gente las cante conmigo y poder disfrutar con la gente canciones. Y después voy viendo, por ahí, hay veces que hago las que más tengo ganas de hacer pero siempre los más coreados y cantados están en el repertorio”, señaló.

“Estoy registrando cosas, yo no tengo fechas para hacer discos así que uno siempre está escribiendo o creando cosas. Por ahí agarro la viola y me sale una idea y la grabo en el teléfono, de aire, para no olvidármela y después en los viajes escribo bastante, voy escribiendo y anotando cosas que van inspirando para un nuevo disco. Yo calculo que el año que viene voy a tener un disco nuevo seguro”, dijo.

Al mismo tiempo aseguró que aún no tiene nada para adelantar de la placa que recién se está comenzando a gestar. “Todavía estoy como maquetando bastante y juntando ideas. Todavía ni siquiera tengo el concepto. A mi me gusta mucho laburar sobre un concepto, como si fuera un guión de una peli, que tenga una temática. Y ahora tengo como todas ideas desparramadas que tengo que encontrar como encastrarlas entre sí y poder lograr algún mensaje que quiera dar. Todavía no se me ocurrió ninguno pero ya vendrá cuando escuche más o menos todo lo que tenga”.