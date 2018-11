Literatura: Roma y las escritoras

En la vastedad de Roma, es imposible decir qué pasaba con la mujer dedicada a las letras porque a lo largo del tiempo la consideración fue variando; y mutable era también la atención prestada a la figura femenina en las diferentes regiones del imperio.

En la evolución del comportamiento femenino, las mujeres lograron cada vez mayor libertad, y de estar recluidas en sus casas y educar a sus hijos e hijas pasaron a inquietar a los varones en los asuntos públicos.

Poco material escrito por mujeres romanas ha llegado hasta nuestros días. Se da el caso de Sulpicia (s.I a.C), mujer de noble familia de la zona de Aquitania. Se menciona como autora de una sátira contra Domiciano y de algunos epigramas elegiacos conservados gracias al poeta Tibulo. Acá te dejo unos poquitos versos de Sulpicia, atiende al sentido general, ya que hice una traslación muy libre que seguramente hará a la poeta inquietarse en su tumba: “Mi luz, ¿ya no me quieres más?/ Lo veo en la forma en que me tratas hace días./ Si alguna vez en mi vida juvenil/ hice algo tan estúpido como lo que hice/ ayer, cuando te dejé solo,/ porque yo no quería mostrar mi amor”. De las pocas líneas conservadas, aparece la voz poética envuelta en un halo de vergüenza, como si le costara sostener la palabra. Unos versos sugerentes en los que Sulpicia se planta y dice lo que vale como mujer y sobre todo como mujer que escribe, te los traduzco a vuela pluma: “Por fin, el amor que he esperado ha llegado./ (No hay vergüenza en decirlo: no cubro mi faz)./ Venus mantuvo su promesa: ahora puedo contar/ mi alegre historia a los que no creen./ Estuve a punto de no escribir nada sobre mi amado./ Pero me alegro de haberlo hecho:/ (Por qué usar una máscara mojigata,/ si ésta que soy es lo suficiente mujer para él)”.

De otras escritoras apenas nos han llegado testimonio pero no su obra; así Cornificia (s. I. a.C) fue considerada la mejor poeta de su tiempo; sin embargo no se han conservado ni siquiera versos aislados.