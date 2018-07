Lo mejor de la improvisación hace pie en Neuquén

Esta semana estará en Neuquén uno de los referentes de la improvisación teatral de Argentina: Gonzalo Rodólico. El actor y director brindará desde hoy hasta el viernes dos cursos en Plottier y viernes y sábado dará dos funciones de su obra “Amorbo” en Neuquén Capital. “Amorbo es unipersonal de improvisación teatral , nació en el año 2009 y ya lo he presentado en 11 países, esta es la ciudad número 22 y ya tiene 165 funciones. Hace temporada en Buenos Aires y durante el año lo voy girando por diferentes festivales como también con funciones individuales”, contó Rodólico en diálogo con “Río Negro”. Y agregó: “además de la funciones voy a estar haciendo seminarios puntualmente de la técnica de impro pero desde dos ópticas distintas. La primera desde la improvisación en estado clown y bufón, y la segunda desde el estado melodrama y trágico”. La primera de las capacitaciones será “Impro en Estado Melodrama y Tragedia” y tendrá lugar hoy y mañana de 10 a 16 en el teatro El Zaguán de Plottier. La siguiente será a la misma hora y en el mismo lugar pero durante el jueves y el viernes y llevará el nombre de “Impro en Estado Clown y Bufón”. “Vamos a hacer más hincapié en cómo se improvisa, en qué dirección se improvisa, más que en lo qué se improvisa”, confió el actor. Y además señaló: “la regla número uno de la improvisación es aceptar propuestas. Las propias más que nada, que son las más difíciles, o sea no autocensurarse; y las ajenas, que todo aquello que se me proponga lo acepto porque la aceptación es la única forma que tenemos de construir” “Entonces hacemos mucho hincapié en eso, en derribar las barreras. Se trabaja mucho sobre la aceptación y sobre la decisión”, cerró sobre los talleres. También te puede interesar Osqui Guzmán: el teatro como metáfora de la vida Pero la visita de Rodólico a Neuquén también incluirá funciones de su obra Amorbo que serán viernes y sábado, a las 21, en el teatro El Arrimadero de Neuquén Capital. “Amorbo” es un unipersonal de improvisación teatral creado a partir de las dinámicas del clown, el bufón, el melodrama y la tragedia . Cada noche se improvisa una historia única e irrepetible utilizando como inspiración un libro cedido por el público. “La puesta es muy simple, es un músico y yo. La gente entra y pide un libro, y mediante las páginas del libro, las voy leyendo al azar y voy creando una única historia que no es narrada, sino que es actuada”, contó Rodólico sobre la obra. Y detalló: “A diferencia de los espectáculos de improvisación que generalmente son escenas sueltas o desafíos para los artistas, en este caso lo que buscamos es crear una historia de un personaje y las cosas que van pasando son disparadas por el libro que el público ha dado”. El costo de los talleres es de 900 pesos cada uno y las entradas a las funciones cuestan 250 pesos. Ambos pases pueden conseguirse de forma anticipada comunicándose telefónicamente al (299) 154573215. Además las entradas para las funciones de Amorbo se venderán en la puerta del teatro el día de la función.

¿Quién es Gonzalo Rodólico?

Actor, director, docente e investigador de la técnica impro.

A demás es clown, bufón y soundpainter.

En Buenos Aires es director de El Piso Impro - escuela y producción-.

A lo largo de 20 años de carrera dictó sus cursos y seminarios de Improvisación teatral, Clown, Bufón y Soundpainting en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Perú, Portugal, Puerto Rico, Venezuela. En estos mismos países participó de festivales y eventos teatrales como actor y director.

Su obra “FIN” se montó con elencos locales en Argentina, Alemania, España, México y Puerto Rico desde el año 2015 a la actualidad.

Con “Amorbo”, su unipersonal impro, lleva presentadas más de 150 funciones en 11 países y 21 ciudades de América y Europa desde el año 2009 a la actualidad.

En Bogotá dictó clases en la Universidad del Bosque dentro del Diplomado internacional de improvisación teatral.

Fundador del blog especializado en la técnica IMPRO: “materialimpro.blogspot.com” con más de 5 000 visitas anuales en el mundo entero.

Dicta clases en el “Programa cultural en Barrios del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires” desde el año 2005.

La improvisación: un arte sin desventajas

“A priori parecería ser que la desventaja es que no hay un guión, que no esté la seguridad que brinda el guión parecería ser una desventaja. Pero creo que la improvisación no tiene desventajas”, contó Gonzalo Rodólico sobre el arte de la improvisación.

Y agregó: “Es una herramienta, un lenguaje que se aprende. Eso es algo en lo que uno podría arrancar con una desventaja con el resto del teatro, pero se dibuja como una oportunidad ya que uno pisa el escenario y esa noche, esa función, no sabe lo que va a suceder, pero sí sabe que lo que va a suceder va a ser bueno porque hay una técnica atrás que lo sostiene”.

“La adrenalina y el estado de creatividad al 100% que tiene el artista sobre el escenario creo que es superior a la del actor que tiene una obra ensayada porque está cumpliendo un triple rol. Además de ser el actor, es el escritor de la historia y además es el director. Me parece que ese condimento de triplicar las funciones y volverlas simultáneas vuelve a la improvisación un acto único”, cerró el actor.

