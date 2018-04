¿Los conocías? Salvapantallas está de gira por la región

P- ¿Qué se verá en escena?

R- El espectáculo son acústicos, muy íntimos. Son acústicos un poquito más complejos en los que usamos tecladitos, usamos un poco la computadora, pero que no deja de ser un acústico íntimo. Lo que intentamos con esto es lograr una intimidad y una cercanía con la gente que es difícil lograrla de otra forma.

Es el primer show en el que vamos mostrando cada vez más nuestras canciones y adelanta mucha de las canciones que van a estar en el disco. Hacemos versiones tanto como canciones propias, pero ya estamos haciendo más canciones propias que es lo que queremos porque los dos escribimos canciones y obviamente queremos mostrarlas.

P- ¿Cómo será el disco?

R- Del disco no puedo adelantar mucho, porque todavía no hemos entrado en el estudio y pueden cambiar muchas cosas. Lo que si es una apuesta a nuestros temas propios, van a ser todas nuestras canciones, va a ser un disquito no muy extenso, tendrá cinco o siete canciones escritas por nosotros. Ahora cuando termine esta gira nos metemos de lleno con el disco.