Los estrenos de mayo en Netflix

Para los serie adictos, cada comienzo de mes es una nueva oportunidad. Si todavía no encontraste la serie del desvelo o si ya terminaste tu maratón, mañana habrá nuevos caminos para explorar.

Liberados de las reglas de una sociedad civilizada, cada uno de los miembros del grupo tendrá la libertad de ser quienes quieran ser, pero todos deberán enfrentarse a ellos mismos y al hecho de que, hasta en un mundo postapocalíptico, todos los problemas que pensaban que habían dejado atrás no han desaparecido.

27: Gone Too Soon (1 de mayo). Documental. Explora las circunstancias de las trágicas muertes de Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin, Kurt Cobain y Amy Winehouse.