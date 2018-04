Se estrena “Avengers: Infinity War”: ¿todos unidos triunfaremos?

Y claro, no puede faltar Pantera Negra, el personaje que revolucionó el género con la primera película sobre un superhéroe negro y que rompió el récord de taquilla de Estados Unidos y Canadá, al superar a “Titanic” con más de 680 millones de dólares, y unos 1.300 millones a nivel global desde su estreno en febrero.

La cinta, que costó unos 300 millones de dólares, puede recaudar más de 235 millones de dólares en su fin de semana de estreno y hasta más, según proyecciones de la revista Variety. El récord lo tiene “Star Wars: El despertar de la fuerza” en 2015 con 248 millones.

Además del elenco de primera, la megaproducción volverá a encantar a sus fanáticos con sus grandiosos efectos especiales, grandes batallas y escenas cargadas de humor.

Y la leyenda de Marvel, Stan Lee, cocreador de Spider-Man, Hulk y Black Panther, -y acusado el martes de agresión sexual- hizo su tradicional cameo.

“Ha sido uno de los procesos creativos más divertidos que he tenido en toda mi vida”, añadió Anthony Russo. “Pensamos en todos en el MCU”.

Holland, el joven actor británico y el último en vestir el traje de Hombre Araña, confesó que una de sus decepciones fue no haber podido vestir el traje de acero de la película. “Es demasiado genial para existir en la vida real. Así que me uní al maravilloso Mark Ruffalo... y me paré entre todos estos dioses vistiendo pijamas”, bromeó.