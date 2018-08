Los mejores satélites del Sol

“Luis Miguel, la serie” hizo que aun los no fanáticos quisieran al cantante mexicano (o boricua nacionalizado mexicano), que se les parta el corazón ante las mentiras y secretos de una vida que –si no fuera tan real– podría ser acusada de exceso de guión.

Pero dejemos al Sol brillando con luz propia, y veamos a los satélites que orbitan a su alrededor. No a su padre, que es el rey de los planetas que eclipsaron a Luis Miguel y se ganó –tras su muerte y tras la serie– la fama que le fue esquiva en la vida y el odio de la mayor parte de los fanáticos de esta producción que está disponible en Netflix (y si aún no la viste merece que te hagas el tiempo, es buena incluso para aquellos a los que la música de Luis Miguel no les causó nunca nada).

Tampoco a su madre, que es el personaje central de esta historia trágica de fama, excesos y misterio.

Fuera de ellos, hay alrededor de Micky –como cariñosamente lo llamaban sus conocidos– personas que vale la pena recordar, o subrayar. Es que cada uno de ellos, a su manera, tuvo un papel protagónico en esta vida de novela mexicana, o de drama griego contemporáneo, tan lamentablemente real.