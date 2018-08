Luciana Radeland lleva la “Comparsa” a la Línea Sur

R - De adolescente estaba un poco enojada por la tarea que realizaban mis papás, que eran de la idea de “vocación y servicio”. Mis papás decían siempre que estaban “haciendo patria” porque las condiciones en la Línea Sur son muy difíciles. O al menos lo eran en esos tiempos. No había calefacción, ni gas natural, ni nada. Entonces sentía mucho mucho frío y vivía muy encerrada. No entendía por qué tenía que compartir a mis papás. Quería hacer otras cosas y siempre dije que cuando pudiera me iba a ir. Lo vivía con mucho sacrificio y no me gustaba para nada. No me gusta al día de hoy el frío, nada de eso.

No tuvo una niñez solitaria, convivió con muchos chicos, pero esto no evitó que la soledad del paisaje que rodeaba a Luciana Radeland la marcara, igual que su necesidad de salir a buscar cómo crecer y plasmar en películas la fantasía que la ayudaba a “escaparse” del frío de la meseta patagónica.

P- ¿Por qué regresaste?

R- De grande cuando ya empecé a estudiar cine le fui encontrando otro sentido, más como un escenario para filmar. Siempre que vuelvo es por los cortos, o la película, o ahora estoy pensando en otro filme y va a ser ahí, porque como escenario, como lugar me parece increíble.

No me imagino haciendo algo fuera de ahí, si bien vivo en Buenos Aires, un poco siento el “deber” de hacer cosas en mi pueblo.

Si bien no me gusta y no viviría allí, hay algo dentro de todo esto que me atrae muchísimo.

Siempre lo viví como una película, desde chica. Quizás porque era muy fantasiosa pero es un poco lo que me llevó a hacer “Comparsa”, entender un poco una cosa que al principio fue más idealizada. Como que era todo lindo para mi cuando era más chica. Ver todo el trabajo de la esquila y del campo, después fue cambiando la idea hasta el día de hoy.

La verdad es que quedó un poco lejos la idealización. Es más bien una realidad cruda y quise un poco contar, sin caer en esta cosa de juzgar o de denunciar. Simplemente me permití, dentro de lo que se puede -uno nunca es objetivo-, una observación y una distancia, si bien no puedo tener nunca distancia porque es un poco mi historia y lo que viví siempre muy de cerca.

P- ¿Cómo te acercaste al mundo de la comparsa?

R- Me pasaba que a los campos que íbamos, cuando empezamos la investigación para elegir la comparsa, conocían a mis papás. Mis papás fueron maestros de todos esos chicos, entonces era muy fácil porque me conocían.

No sentí nunca que ellos tuvieran una distancia conmigo, siempre estuvieron muy cómodos y un poco lo que se me facilitó es hablar un mismo lenguaje. Yo no lo creía, pero estando ahí me di cuenta que uno nunca puede escapar de donde es en realidad. Creo que es uno de los logros de la película: ser uno más, al menos no se nota la cámara, que era un poco el desafío porque tampoco sabía con qué me iba a encontrar. Por eso también elegir el documental es un riesgo, porque uno nunca sabe del otro lado qué va a suceder y hay un tiempo acotado.

P- ¿Hubo que superar el machismo que generalmente hay en ese tipo de grupos formados por hombres?

R- Nunca lo habíamos pensado. La verdad es que jamás se me cruzó por la cabeza eso, desde muy chica soy feminista y nunca lo abordé desde ese lugar, la conciencia la tengo. Sin querer o quizás inconscientemente en mi equipo la mayoría eran mujeres. Durante el rodaje todo el mundo nos decía “que tengamos cuidado que son todos hombres, que son hombres que se van mucho tiempo lejos de su casa”. Siempre la pregunta era y ¿van a ir ustedes solas? Y a mi jamás me dio miedo. Creo que tiene que ver con que los conozco tanto, me conocen tanto, que jamás sentí miedo y mucho menos estando ahí. La verdad es que los chicos fueron maravillosos en su trato, súper cálido, respetuosos, nunca hubo ninguna situación rara o incómoda.

Es un poco lo interesante del filme, creo es que hay una mirada femenina sobre lo masculino. Por ahí las películas si son hechas por mujeres hablan un poco más de la mujer. Y yo en este caso hablo más del universo masculino, porque no hay ninguna mujer y me pareció interesante eso, pero no es que desde el principio iba pensando que había machismo o algo así, naturalmente lo hay, como siempre.

Es muy particular la vida de campo, para mi se vive otro universo. Es como una especie de cápsula. No es lo que está pasado en el mundo, lo que uno ve en las noticias. Los chicos todavía están muy aislados de muchas cosas, creo que hay temas que no llegan a instalarse ni hablar, nada. Es como un poco más crudo. Fue lo que más disfruté. Uno vuelve ahí y no sabe que día es, las noticias que llegan siempre son de afuera.