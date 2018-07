Mala Rodríguez: “Estamos viviendo la gran revolución del siglo XXI”

Mala Rodríguez aplaude movimientos contra la violencia sexual y de género como #MeToo y Time’s Up, iniciados el año pasado por algunas figuras de Hollywood y que han llevado a la caída de personalidades prominentes alrededor del mundo. Pero la rapera española también destaca la lucha de muchas mujeres gitanas que históricamente han padecido de abuso y discriminación, sin consecuencias para sus agresores.

Rodríguez lanzó recientemente “Gitanas”, un tema que denuncia la falta de protección judicial y social del colectivo gitano en este sentido.

“Yo creo que estamos viviendo la gran revolución del siglo XXI y el que no lo quiera ver, ¡madre mía!, va a llorar cuando pasen los años”, dijo la artista a The Associated Press en una visita reciente a Nueva York. “’Gitanas’ está inspirada en la lucha de todas estas mujeres, y también yo hago un homenaje a las gitanas porque ellas no han esperado esta revolución para ser fuertes y ser independientes, aunque esto nunca nadie se los haya aplaudido”.

“La revolución al final siempre la manejan las clases altas”, agregó. “Somos los privilegiados los que tenemos que dar el golpe fuerte pa’ que empiecen a avanzar las cosas”.

De acuerdo con la Federación Kamira, que aúna 27 asociaciones de mujeres gitanas repartidas por todo el territorio en España, no existen datos fehacientes sobre violencia de género ejercida sobre mujeres de etnia gitana porque las leyes españolas impiden hacer cuestionarios en los que se discrimina a una etnia en particular, algo que estos colectivos están tratando de cambiar.