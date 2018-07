Conocé cómo será el show de Malajunta

Este fin de semana la zona recibirá una visita muy particular. Malajunta Malandro traerá su flow a la región. Hoy saldrá a escena en Neuquén, mañana en San Martín de los Andes y el domingo en Zapala.

Malajunta es un compositor argentino de géneros urbanos como trap, rap, reggaeton, R&B que de la mano de la jerga y un estilo muy personal logra cosechar miles de visitas en cada uno de sus videos.

Sus canciones, en su mayoría reflejan la vida cotidiana del barrio, o según sus propias palabras: “del día a día, de lo que uno vive, de lo que se te va apareciendo”.

“Por ahí, a veces, una charla, una palabra se convierte en una canción”, aseguró Malajunta en diálogo con “Río Negro”.

El artista que adoptó su nombre por el preconcepto de la madre de un amigo fue destacado, en 2014, por la revista “Rolling Stone” en el primer puesto como artista argentino “Para ver”.

En el 2016, su disco ”Jolgorio y jarana”, fue elegido por la misma revista, como uno de los 25 mejores del 2015.

Sin embargo, él disfruta de hacer música y no piensa en los reconocimientos.

“La verdad que yo estoy contento de poder hacer lo que me gusta y de poder llevar mi vida gracias a la música, pero no miro más allá, no me veo como exponente, yo siempre trato de ser yo, no hay una meta en algo”, señaló el artista urbano.

Durante el 2017 realizó más de 30 shows en escenarios de la provincia de Buenos Aires y capital federal, como también en localidades como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Comodoro Rivadavia, Río Cuarto, Neuquén, Olavarría, Tandil, y Mar del Plata.

Este fin de semana traerá sus “jolgorios” a la región.

“Vamos a llevar un showcito, a presentar las canciones nuevas y hacer que la gente se divierta”, confió sobre los recitales.

Y agregó: “Vamos a estar tocando ‘De la risa’, que son canciones ya más clásicas, ‘Ahora quieren Pan’, una canción nueva ‘Soga’, ese tema que se llama ‘La dos’, ‘La verdadera’”, ejemplificó el cantautor.