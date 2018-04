¡Manos a la obra!

P- ¿Quién es Sabino Delgado Delvas?

R- Nací en el 90 en Neuquén. En 2008 comienzo a estudiar en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), ex-IUNA, la licenciatura en Artes Visuales e hice una especialización en el grabado y arte impreso. Formé parte de exposiciones colectivas en la Asociación Colectiva de Artistas Plásticos (ANAP) de Neuquén.

Y la más reciente, “Entramar el sonido del arte”, en 2016 junto con la fotógrafa Evelin Cerdan, en San Martín de los Andes, Neuquén.

P- ¿Por qué las artes plásticas?

R- Desde chico tuve la capacidad del “poder hacer” con las manos, lejos de pretender dar un discurso innatista de lo artístico. Quiero poner en foco el hecho de tener una necesidad de jugar y crear. Me incliné por el grabado y arte impreso. Me acuerdo de la primera clase de grabado y fue mágico. Por las diferentes técnicas del grabado, las estampas pasaron de ser una imagen bidimensional a desarrollarla, repasarla y pasar a un estado tridimensional. El arte textil y las esculturas blandas son aspectos de las visuales que también me atrapan y produzco.

P- ¿Te interesan las instalaciones?

R- Justamente, en la última exposición presenté un obra que se llama “Follaje”, una instalación que formaba parte de toda la obra a partir de los grabados realizados y esculturas blandas.

Particularmente, las instalaciones me parecen una manera de hacer obra interesante, en el que se abre un mundo que el propio artista desarrolla e interpreta, y en el que varias veces desencaja o desequilibra al espectador mismo.

P- ¿Hay grandes maestros para destacar en tu caso?

R- Uno de los primero artistas que admiré fue a Joan Miró, siempre me llamó la atención la manera en que trabajaba con la línea negra y la incorporación de los colores. La simplicidad visual pero a la vez lo complejo que resulta ser. Su abstracción es fascinante. Tuve la suerte de ir a ver la exposición que hubo el año pasado en el MNBA de Capital Federal “Miró: la experiencia de mirar”.

Otro artista y personaje que me gusta bastante es Andy Warhol. La explosión pop arte de los años 60.

Desde lo nacional, hay varios artistas para reconocer, que me gustan y que conformaron la vanguardia, revolución y política artística. Alberto Greco, Rubén Santantonín, Marta Minujin, León Ferrari, entre otros.

P- ¿Cómo es para vos ser un artista patagónico, que vivió y estudio en Buenos Aires, volver a Neuquén?

R- Neuquén es una ciudad efervescente, en la que se puede ver un activismo artístico, o bien político, el que apoyo y creo que es característico, único y sin igual.