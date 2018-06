Marvel apuesta a más heroínas en su universo de superhéroes

Aunque no lo dijo abiertamente y guarda el secreto bajo varias llaves, todo parecería indicar que en un futuro la cantidad de heroínas y de héroes de Marvel Studios serían equitativas. Durante la promoción de su nueva película: Ant-Man and The Wasp, el presidente de la compañía, Kevin Feige, se las ha arreglado para hablar de planes a largo plazo sin revelar nada concreto.

Al hablar de la etapa posterior a Avengers 4, Feige ha dado características generales de lo que el estudio piensa hacer en el futuro. Sin embargo omitió dar nombres de películas o de héroes que se verán.

Una de esas claves generales es tender a que la cantidad de heroínas y héroes sea más diversa, hasta incluso igualitaria. El dato se produjo cuando desde el sitio Screen Rant le consultaron a Feige sobre la probabilidad de que una de las próximas películas estuviera centrada exclusivamente en los personajes femeninos del MCU. Lo mismo que hace unos meses habían sugerido algunas actrices. Sin embargo, Feige evitó de todas las formas dar detalles y sólo se limitó a decir que es “cauteloso con cualquier cosa después de Avengers 4”.

“Pero, a medida que el plan avanza, creo que lo haremos ... ya sabes, eventualmente creo que vamos a llegar a un momento en el que no sea solo...escucha, sería increíble ver todos nuestros personajes femeninos de la manera que hemos visto a la mayoría (de los personajes) que nunca han sido todos, pero principalmente son hombres. Creo que estamos llegando al punto donde tenemos tantos personajes femeninos geniales que esos son nuestros héroes, en oposición a cuando son todos hombres o mujeres. Son solo los héroes de Marvel, de los cuales más de la mitad serán mujeres“, acotó el representante de Marvel.

Es así que ese parece ser el rumbo de la empresa con la aparición de la Capitana Marvel, Ant-Man and The Wasp y la cada vez más posible película de Black Widow, como principal protagonista.

La equidad de género en sus personajes sería un paso más en la diversificación de sus personajes. Es que Marvel Studios ya había comenzado a instalar la igualdad con la introducción de Black Panther, en pos de la diversidad de “raza”.