Melissa Bendersky lanza libro infantil hecho en Bariloche

“El niño de los problemas urgentes” es el libro de aventuras para chicos escrito por Melissa Bendersky que fue presentado la semana pasada en la Fiesta de la Palabra.

El año anterior, obtuvo el primer premio de la convocatoria para literatura infantil del Fondo Editorial Rionegrino (FER).

Vicente, el niño que protagoniza la historia, se topa con situaciones problemáticas en un mundo “que dista mucho del nuestro”.

“Aparecen una piedra parlante y un zorro. Todos hablan. En la búsqueda de ayuda para solucionar esos inconvenientes, encuentra un hada llamada Ahora y a su perro llamado Verdad. También hay un brujo malvado que quiere que el mundo sea según su criterio e intenta imponer su voluntad. Vicente, junto a sus amigos, enfrentan al brujo y logran solucionar sus problemas”, relata la autora.

La historia, reconoce Bendersky, surge a partir de la escena de una piedra parlante.

“Las cosas empiezan a suceder y no tengo mucho control sobre la historia. Solo dejo que ocurra. Muchas veces, a partir de un personaje o algo que veo o siento se me dispara una historia. A partir de ahí, los personajes van cobrando fuerza. Otros de mis cuentos están guionados. Se lo que va a ocurrir. Pero en este libro, en particular, fue apareciendo la historia”, plantea.

“El niño de los problemas urgentes”, de 53 páginas, está destinado principalmente a niños de 6 a 9 años aunque el rango puede variar de acuerdo al lector. Los dibujos son de Bett Ilustraciones, de Bariloche.

Linaje literario

Melissa reconoce que su madre, la escritora Graciela Cros, y su padre tuvieron una gran influencia en su pasión por la escritura.

Nació en Bariloche allá por 1975 y recuerda que desde ese entonces, “sin internet, ni computadoras, ni teléfonos, en su casa solo había libros. Así que o me contaban historias o yo leía mucho. Con ocho años, tengo la imagen de estar sentada debajo de un cerezo ya abocada a escribir”.

De adolescente, comenzó a escribir poesías aunque de tanto en tanto, se abocaba a la narrativa. En el 2016, ganó el concurso de poesía para adultos de la Editora Municipal Bariloche con “Ruta 82”.

Diez años atrás, empezó a escribir historias para chicos pero “El niño de los problemas urgentes” es su primer material publicado.

“La literatura infantil fue un descubrimiento interesante. El margen de lo posible para chicos es mucho más amplio que el de los adultos. Pero el público infantil es muy exigente y siempre me dio resquemor. Dentro del jurado del FER estaba Pablo Bernasconi a quien yo admiro así que pienso que tan equivocada, no estaba”, admite Bendersky.