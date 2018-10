Michel Bublé se quebró al hablar del cáncer de su hijo Noah

“Es raro, porque no estoy bien. Cuando todo comenzó, me convertí en la fortaleza que nos mantenía a flote y traté de ser positivo. Pero cuando se terminó la quimioterapia y nos dijeron que lo habían logrado, que estaba todo bien, me caí. Mi esposa es la que me sostiene ahora”, confesó.

“Tiene cinco años y yo le digo, ‘Spider-Man y Superman son increíbles, pero son falsos, no son reales. Vos sos mi héroe, vos sos mi súperhéroe’”, expresó el músico, para luego pedirle a los espectadores que colaboren con los grupos que luchan contra la enfermedad. “Hay esperanza, tratamientos y medicamentos que se podrán descubrir por vos. Todos nosotros podemos hacer la diferencia”, explicó Bublé.

Fuente: Agencias