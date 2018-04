Murió Milos Forman, el cineasta rebelde

Tres años después, la Gestapo entró en su casa mientras Forman estaba en la cama. “Mi madre vino y me miró con miedo en los ojos. Sabía que era la Gestapo. Después ella desapareció. La casa estaba en silencio. Yo estaba solo”, rememoraba.

Forman, que trabajaba con actores no profesionales, contó en una ocasión que su estrategia al rodar películas todo el elenco debía divertirse.

El exilio

En agosto de 1968, unos días antes de la represión soviética que siguió a la revuelta de la Primavera de Praga, Forman salió de Checoslovaquia con dirección a Francia y unos meses después se mudó a Estados Unidos, donde obtuvo la nacionalidad en 1977. No regresó a su país hasta 1983, cuando ganó la oscarizada “Amadeus”, un biopic de Mozart.

La primera película de Forman en Estados Unidos, “Juventud sin esperanza” (1971) también se rodó con actores no profesionales pero no logró impresionar a la audiencia no europea.

Su siguiente película, “Atrapado sin salida” (1975), protagonizada por Jack Nicholson, fue un éxito de crítica y audiencia, y le valió a Forman su primer Oscar como mejor director.

A continuación llegaron “Hair” (1979), un musical sobre hippies opuestos a la guerra de Vietnam, y “Ragtime” (1981).