Murió Vinnie Paul, fundador de Pantera

El baterista y compositor estadounidense Vinnie Paul, fundador de la banda de heavy metal Pantera, falleció anoche a los 54 años, se informó hoy a través de un breve comunicado en la página oficial del grupo.

“Vincent Paul Abbott, conocido también como Paul ha fallecido. Paul es conocido por su labor como baterista en bandas como Pantera y Hellyeah. No hay más detalles disponibles por el momento. La familia pidió que se respete su privacidad”, reza el comunicado difundido por sus ex compañeros.

Creada en 1981 y con actividad hasta 2003, Pantera sin embargo mantenía activa su página oficial y a través de ésta se informó hoy del fallecimiento de Paul, aunque no se dieron detalles de la causa del deceso.

Vincent Paul Abbott había nacido en Dallas en marzo de 1964 y su acercamiento a la música comenzó desde pequeño, ya que su padre, Jerry, estuvo vinculado a la composición y producción de música country.

Junto a su hermano Darrell Lance Abbott, conocido artísticamente como Dimebag Darrell, asesinado en 2004 durante un tiroteo mientras tocaba con Damageplan, el baterista tocó en bandas que marcaron un antes y un después en la historia del groove y el heavy metal como Pantera, Rebel Meets Rebel y Tres Diablos.

La historia de Paul con Pantera comenzó en 1981 junto a Dimebag Darrel, Rex Brown (bajo), Terry Glaze (guitarrista) y Donnie Hart (voz), formación con la que grabó los primeros tres discos del grupo: “Metal Magic” (1983), “Projects in the jungle” (1984) y “I am the night” (1985)