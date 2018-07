Narda Lepes se cruzó con Mirtha Legrand y Sol Pérez por el aborto

El proyecto que prevé la interrupción voluntaria del embarazo sigue generando debate y hoy le tocó al programa que conduce Mirtha Legrand los domingos al mediodía. Allí la cocinera Narda Lepes se expresó a favor de la iniciativa y la conductora la cruzó fuerte.

“Existe”, aseguró Narda y opinó que a partir de la legalización se contará “con números, estadísticas. Vamos a saber que provincias tienen más problemas”, explicaba.

“El interior está muy contra”, lanzó Mirtha, en relación con el debate que se dará el próximo 8 de agosto en el Senado, tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados. Narda contrarió a la rubia y aseguró haber estado en Salta y Jujuy y manifestó que “”no pasa eso”.

Frente a la postura de la cocinera, Mirtha explicó que se vieron grandes concentraciones de “pañuelos celestes” y aprovechó para mostrar su postura: en contra del aborto legal.

“Vos no lo vas a practicar y no lo vas a hacer”, se plantó Narda y agregó que de ser así, “queda clandestino”, y que por esto “sigue habiendo negocios millonarios”.

Mirtha trasladó esta discusión pública a sí misma y se defendió en un tono más ríspido: “Respetá mi manera de pensar, yo respeto la tuya”, alegó la actriz, y explicó que se trata de “una cuestión generacional”. Narda no quedó conforme con esto y siguió instigando a la conductora.

Allí intervino Sol Pérez, que opinó sobre la necesidad de que el estado “esté”, pero consideró que “no tiene plata para ponerla (a la legislación) en marcha”. Para mí, si va a un hospital y no tienen gasas, es lo mismo que sucede hoy con lo clandestino”, disparó.

“El estado no tiene plata o la tiene y la invierte en otra cosa”, aseguró y se preguntó: “¿Qué hacen las chicas que no tiene plata?”. “Van a un hospital publico que no tiene ni gasas, que los médicos no atienden”, criticó.

Narda se ofuscó y le retrucó: “No digas cualquier cosa, corazón. Entiendo lo que decís, pero no tiene sentido”.