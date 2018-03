NatGeo estrena “One Strange Rock” con la presentación de Will Smith

La estrella de Hollywood será el conductor de esta serie cinematográfica de diez episodios del aclamado realizador Darren Aronofskyy la galardonada productora Jane Root.

Un grupo selecto de astronautas cuenta la historia inesperada y sin precedentes de la Tierra filmada a lo largo de más de 1.4 millones de kilómetros, cuarenta y cinco países, seis continentes y el espacio sideral.

El galardonado director Darren Aronofsky (“¡Madre!”, “El cisne negro”, “Réquiem para un sueño”) y la galardonada productora Jane Root (“America The Story of Us”, “The 80s: The Decade That Made Us”) revelan la extraordinaria historia de nuestro planeta en “One Strange Rock”.

A partir del lunes 26 a las 22, la serie limitada cinematográfica de diez episodios presentada por el actor nominado a los Premios de la Academia Will Smith (“Muhammad Ali”, “En busca de la felicidad”, “Hombres de negro I, II, III”), explora lo frágil y maravilloso que es el planeta Tierra, un minúsculo planeta curiosamente calibrado dentro de un universo hostil.

El estilo distintivo de Aronofsky se combina con la narrativa icónica de Root, es una travesía visual que alterna lo microscópico con lo cósmico y revela al planeta bajo una lente extraterrestre.