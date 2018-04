¡No me hagas reír!

P: ¿Cómo se enseña a hacer humor?

R: Más que enseñar a “hacer” humor, lo que se enseña es cómo funciona, cuáles son las cosas que lo desencadenan y la parte más importante y difícil de todas: reírse de uno mismo. Woody Allen define al humor como “tragedia más tiempo, y sumado a eso yo lo resignifico a que el humor es parte de una ecuación perfectamente balanceada entre juego y verdad”.

Hay que entender que el humor sólo se presenta si existe un conflicto, y aquello que desencadena la risa es el resultado de un análisis de ese conflicto detectado buscando el enfoque personal de cada uno (la verdad sobre el conflicto) y utilizando distintos recursos (el juego que se agrega).

P: ¿Cómo lo enseñás vos?

R: Mi técnica es una combinación de muchos años de estudio que hice sobre el género, desde enfoques muy distintos; sobre todo me baso en el aspecto terapéutico del humor. Más que un curso de stand up, yo te diría que es un curso donde aprendemos a encontrarnos, a pulir esas “partes rotas” que todos tenemos adentro nuestro y aprender a sacarles brillo. Mi técnica se basa en la premisa de que todo lo malo puedo transformarlo a partir de la comedia, y desde allí crear algo tan etéreo como esos segundos de risa y felicidad que puedo regalarle a un perfecto desconocido...

P: ¿Qué buscan los alumnos?

R: Algunos buscan hacer stand up, pero son los menos. En general buscan una nueva actividad, descontracturante, que les permita aprender nuevas herramientas ligadas a lo creativo, habilidades sociales, superar miedos y temores (cosas que se aprenden en el cursado) y en el recorrido descubren un nuevo significado de la comedia. Es un género en el que una vez aprendidas las técnicas y herramientas puede extrapolarse a cualquier otro género de humor.

P: ¿Qué impacto tiene el género en la zona?

R: Muy positivo. Llegué hace unos cuatro o cinco años con una idea, nadie me abría una puerta porque no sabían ni qué era el stand up ni quién era yo. Hoy siguen sin saber quién soy, pero lo que sí saben es que cada vez que desembarcamos con el stand up junto a Patagonia Comedy la gente pide más y más espectáculos, y nuestro folleto de presentación es nuestro eslogan: “Hacemos lo que sabemos, hacemos reír”.

Afortunadamente, en estos años hemos crecido mucho y pasamos de dos barcitos a formar el primer circuito norpatagónico de stand up y llegamos a más de 16 ciudades... ¡y seguimos sumando! El trabajo es muy duro pero vale la pena.

P: ¿Cuál es la temática de tus monólogos en la actualidad?

R: Voy a presentar mi nuevo unipersonal: “Es complicado Vol. 2 ¼”, en donde (así de complicado como el título) baso todo en la premisa de lo compleja que es la vida en todas sus aristas. Pasamos así por anécdotas personales, mis críticas sobre el sistema educativo, la sociedad actual, y aquellas cuestiones que siempre las tomamos como “firmes” pero que, en realidad, carece de sustrato... Desde esa mirada profunda hasta los pensamientos más delirantes los pueden ver reflejados allí.

P: ¿Cuáles son tus temas más recurrentes?

R: Mi nombre, mi crianza y la educación son los temas que más se me vienen a la cabeza a la hora de escribir. La ironía es un recurso que me gusta mucho utilizar también y resulta clave al momento de meterme con estos temas, al igual que sobreanalizar las cosas... dos recursos que me encantan. El paso por la tevé (llevo ya cuatro años trabajando en “Ponele onda” como conductor y éste es mi segundo año en “Enfocados tevé” también como conductor y productor) creo que además es vital en mi porque me exige estar permanentemente ampliando mi mirada y estar abierto a nuevos paradigmas, desde donde tomo información para escribir.