Noche beatle en clave de jazz con Los Picles

R- Vamos a tocar nuestro repertorio beatle habitual con arreglos nuevos que transforman las canciones siempre en nuevas versiones y sí un par de temas que agregamos a ese repertorio y que no habíamos hecho antes con el trío, “Don’t Let Me Down” y “Across the Universe”.

Luego de una serie de presentaciones el año pasado, el trío le fue soltando la mano al proyecto beatle para tomar otros rumbos musicales. Pero no pudieron. No al menos del todo. A pedido del público, literalmente, siguen tocando beatle. De hecho, esta noche, a las 23, se presentarán en el ciclo de jazz en La Pampa 1588, de Roca con entrada libre y gratuita.

P- ¿Tienen otro proyecto los tres?

R- No, quisiéramos tenerlo, pero para eso tendríamos que dejar de hacer Picles y no nos dejan (risas). El año pasado empezamos a trabajar con un material de Pat Metheney, pero a la mitad yo me desentusiasmé y ahora me volví a enganchar. Pero volvimos a tener pedidos por Los Picles y acá estamos, a punto de volver.

P- Qué pasó con el proyecto sobre Pat Metheney que te desentusiasmó?

R- Estaba un poco difícil y no era el momento. Quedó cajoneado, pero lo vamos a resurgir.

P- ¿Cómo surgió ese proyecto?

R- Fue una idea de Jesús. Queríamos cajonear lo de Los Beatles y nos preguntamos qué podíamos hacer y se nos ocurrió trabajar sobre el disco que hizo con Jaco Pastorius. Nos dimos cuenta que nos iba a llevar mucho más tiempo del que le podíamos al momento de empezarlo. En mi caso particular, no me sentí lo suficientemente entusiasmado. Habíamos hecho medio disco ya. Quizás volvamos a la obra de Pat Metheney de manera más abierta, más extensiva y no enfocada a un trabajo suyo en particular.

P- ¿Cómo definís este ciclo de jazz de los jueves?

R- Me gusta que los bares estén abiertos a la música del jazz.