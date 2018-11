Noches intensivas y divertidas de buen teatro

Directores, actores y elencos se reúnen para subir a escena con obras de no más de 15 minutos. De esto se trata el microteatro, un formato aunque ya no inédito, sí novedoso. Así, directores y elencos generan propuestas sobre tablas para ofrecer distintas historias al público. Este sábado, en Ámbito Histrión, podrán ver las últimas funciones.

Cómo lo vimos

El Micro Teatro condensa la propuesta: el público que se reúne es limitado, se involucra en cada momento, está al mismo nivel de los actores (no es necesario montar un escenario para ello), la simpleza de los textos divierte y conmueve a la vez que hace estallar risas por toda la sala. Pudimos ver “Vocación de servicio” (definitivamente, el grotesco y el humor son los lenguajes de Mariana Corral y Laura Sarmiento), “Laura, sos hermosa” y “Tal viva demasiado”. Todas propuestas geniales.

Debemos decir que el fin último del teatro está más que cumplido: esta comunión de artistas deja su piel, su tiempo, su energía, su creatividad y toda la pasión. De otra manera no se explica. El teatro transforma. Nunca se puede quedar de la misma manera en la que entramos a la sala.

Celebramos que en la región exista la posibilidad del aire nuevo que se puede renovar cada día. Celebro la posibilidad también de que exista el teatro independiente (en Buenos Aires los llaman off). En realidad, es un teatro que forma parte de la comunidad. Agradezco el grato momento que me regalaron anoche. Me hicieron sentir como en casa.